Advierten los problemas financieros de entidad que lucha contra las adicciones

"Nacer de Nuevo", es una asociación que trabaja en la lucha contra las adicciones en Concordia. La institución, a cargo del Operador Terapeuta José Rolón, advirtió sobre la apremiante situación financiera que atraviesa ante el aumento de la cantidad de chicos que recibe y la falta de financiamiento.



"Nuestro problema es el económico porque al 80% de las familias de los chicos que asistimos, no les podemos cobrar, más si tenemos en cuenta la situación por la que atraviesa el país y sobre todo Concordia", advirtió Rolón a El Sol.



Según indicó el terapeuta, el objetivo es "buscar ayuda en el Estado o a través de alguna acción privada para poder sustentar lo que tiene que ver con los alimentos y el alojamiento de los chicos que están viviendo en el hogar".



"Me entrevisté con el fiscal Francisco Azcué, también con Garay, para poder coordinar y poder ver una solución a este problema porque la verdad es que de mi bolsillo tengo que pagar el alquiler, la luz, los gastos, y ya me es imposible", reveló el responsable de la entidad.



En la actualidad, "Nacer de Nuevo" aloja a ocho chicos y asiste a otros 10 de forma ambulatoria.



"Nosotros queremos seguir trabajando pero también queremos que nos den una mano porque desde la Fiscalía y el Copnaf nos mandan chicos, pero la verdad es que ya no podemos seguir con esto", lamentó el operador terapeuta.