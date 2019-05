El Museo y Mercado Provincial de Artesanías se llama Carlos Asiaín

El vicegobernador Adán Bahl acompañado de la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard entregó a las autoridades del Museo y Mercado Provincial de Artesanías, ubicado en la capital provincial, el decreto por el cual se denomina al museo con el nombre de Carlos Asiaín, en reconocimiento a la labor de compromiso y gestión del destacado artista entrerriano. De la emotiva entrega también participaron familiares y amigos del artista.La idea se concretó un día muy especial para el ámbito artístico entrerriano, porque hoy Carlos Asiaín cumpliría 80 años. La iniciativa empezó a tejerse el año pasado cuando el vicegobernador Bahl comenzó a trabajar con diferentes asociaciones de amigos de museos de Paraná la posibilidad de denominar al Museo y Mercado Provincial de Artesanías como Carlos Asían quien fuera su promotor y fundador.Tras la entrega del decreto, Bahl sostuvo: "Asiaín fue uno de nuestros más grandes artistas y además una de esas personas generosas que comparten su saber y su arte con todos. Así que acompañamos esta iniciativa de los amigos del museo y de los vecinos de Paraná y queremos homenajearlo y recordarlo llamando a este Museo con su nombre"."Este museo contiene piezas artesanales que muestran distintos usos y prácticas tradicionales de nuestra provincia, el modo en que nuestros artesanos han logrado darle formas y usos de gran valor y belleza a elementos cotidianos como el cuero, la madera, los metales y los tejidos", agregó.Por último expresó: "Carlos supo ver ese potencial y supo ver la necesidad de darle un lugar, de crear un espacio para que estos saberes y costumbres no se perdieran, que pudieran ser apreciados y aprehendidos por otros".Por su parte, la secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard sostuvo que: "Carlos era un personaje hermoso y de esas personas que dejan huellas en la vida de cada uno. Con mucha alegría hoy con nuestro vicegobernador hemos entregado el decreto que le da el nombre de Carlos al museo".La secretaria también destacó la gestión del gobernador Bordet que "inmediatamente tomo la decisión de acompañar está iniciativa de toda la comunidad".Inaugurado en 1979, posee varias salas cuidadosamente decoradas con artesanías populares. Estas obras intentan transmitir las destrezas de todo un pueblo para elaborar objetos bellos y prácticos de una forma artística. Busca reflejar y contagiar el valor invaluable que tiene el oficio del artesano, por ser objeto de conservación de costumbres realzando elementos de uso cotidiano.En ese sentido, Elida Yuber, directora del museo se refirió al nombramiento de la institución: "Es una alegría muy particular porque recordamos a alguien que se nos fue hace muy poco tiempo, alguien con quien compartía una amistad de muchos años"."Es un homenaje muy merecido, porque Carlos fue quien ideó el lugar, pensó cada espacio y siempre se constituyó en un lugar donde los artistas pueden compartir permanente charlas, encuentros y exposiciones", dijo la directora.Carlos Asiain fue un reconocido artista plástico que hoy martes 23 de abril cumpliría 80 años. Nacido en Concordia, estudió dibujo y pintura desde niño. Por su trayectoria es considerado una figura clave del ámbito cultural de la provincia y ha recibido el reconocimiento de sus pares y de toda la comunidad, mereciendo innumerables distinciones.Su hermana, Marta Asiaín, participó de la entrega del decreto y dijo: "El museo de artesanías siempre fue su lugar, era el lugar del quehacer, de dibujar, de escribir pero siempre se constituyó como el lugar de nacimiento de Carlitos". Y agregó: "No hay nada que pueda contar lo que fue Carlos, pero sé que él siempre fue un creador de maravillas y fue alguien que hasta el día de hoy nos enseña a diario".Acompañaron el encuentro, Esther Picasso, presidenta Asociación Amigos del Museo Histórico de Entre Ríos; María Belén Tepsich, representantes de la Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez"; amigos y familiares del artista.