Becas rurales de transporte: Dan precisiones tras corte de servicio en Concordia

Debido al corte "unilateral" de la prestación del servicio de transporte escolar en el Departamento Concordia, el Instituto Becario informó que "este año, el organismo acordó con los transportistas la implementación del programa de Becas Rurales de Transporte", el que consiste en que cada alumno transportado completa un formulario que es adjudicado por el organismo.



Según se indicó desde el organismo, "este nuevo mecanismo optimiza los recursos del Estado, transparenta el sistema, y direcciona el beneficio a los estudiantes que recorren largas distancias para concurrir a la escuela".



A través de un comunicado, el Instituto Becario solicitó a todas las partes involucradas en la prestación del servicio, "esfuerzos para cumplir adecuadamente" con el programa de Becas Rurales de Transporte.



Al respecto del programa de Becas Rurales de Transporte, desde el Instituto Becario se informó que este sistema permitió, en lo que va del año, cumplir con lo que se pactó con los transportistas, en un trabajo puntual con cada uno de ellos.



En detalle:



-Al 12 de abril cobraron todos los formularios presentados.



-El becado recibe un monto fijo a razón de 20 días de servicio.



-Quienes no cobraron la totalidad es porque los formularios no ingresaron al Instituto.



-No puede ser analizado un incremento en las becas, hasta tanto no se completen los formularios que reflejen la cantidad real de alumnos transportados.





Departamento Concordia



Debido al corte unilateral del servicio en el Departamento Concordia, el Instituto Becario, a través de un comunicado, aclaró que:



- Ingresaron, fueron evaluados y aprobados 1272 formularios de becas. Significa un 75% del total de alumnos declarados el año pasado.



- En marzo, se pagaron en concepto de becas más de $ 1.600.000; y otra suma similar en abril.



"Desde que asumimos esta obligación nos vimos comprometidos en la tarea encomendada, optimizando recursos, controlando la calidad en la prestación de los servicios, administrando ordenadamente y por sobre todo garantizando el acceso de los alumnos a la Educación", comunicaron desde el Instituto Becario.



Según se informó, en cada reunión a la que se convocó, se trabajó en conjunto para ajustar detalles e introducir propuestas de parte de los prestadores, además de atenderse los requerimientos de cada uno de los planteos.



"Resulta importante remarcar que el resto de los transportistas de la provincia está conforme con el actual sistema. Esto supone que si el Instituto contara con la totalidad de los formularios presentados, se podría avanzar con otras negociaciones", se valoró desde el Becario, al tiempo que mostró "abierto al diálogo" con cada uno de los transportistas.