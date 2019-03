Vecinos reclaman por cloacas y la circulación de tránsito pesado

Foto 1/5 Barrio Mosconi Foto 2/5 Barrio Mosconi Foto 3/5 Larralde y Ramírez Foto 4/5 Larralde y Ramírez Foto 5/5 Larralde y Ramírez

Vecinos de calle Estado de Palestina en barrio Mosconi de la ciudad de Paraná, se juntaron para reiterar un reclamo "que viene desde hace mucho tiempo": asfalto y cloacas.



Según indicaron a Elonce TV, "el asfalto está para hacer desde hace mucho tiempo y nunca lo hicieron"; a ese problema se le suma la presencia de aguas servidas.



"Las cloacas se revientan entre las casas, la gente tiene que hacer cuneta para que corra, la gente vive entre la mier? y no tenemos una respuesta de nada. Los políticos sólo vienen por el voto", afirmó una mujer.



Otra vecina indicó que hace 14 años que vive en el barrio "y siempre es el mismo problema. Si bien vienen y destapan las cloacas, al tiempo vuelven a reventar".



Son cuatro cuadras donde se registra este problema. "Nadie se merece vivir de esta manera", indicaron para dar cuenta que "hay una persona enferma, le falta una pierna y casi no ve, y la ambulancia no entra a buscarlo cuando necesita atención, tampoco ingresan los taxis".



Prohibido tránsito pesado



En la intersección de calles Crisólogo Larralde y Avenida Ramírez, vecinos se autoconvocaron para reclaman que los camiones de gran porte dejen de circular por la zona, y afirman que Larralde no está apta para alto tránsito.



"Estamos muy preocupados porque permanentemente pasan camiones de gran porte con brosa, piedra, animales y si bien tienen una vía para circular, Juan Báez y Juan B. Justo, esas arterias ya se han destruido, entonces desde hace unos años pasan por Larralde", dijo Lucrecia a Elonce TV y agregó que "cuando se construyó Larralde hace cuatro años, nos dijeron que no era apta para tránsito pesado y ya vemos que la calle de a poco se va destruyendo y sabemos que un asfalto roto no se recupera en Paraná".



Finalmente, mencionaron que "hemos hecho muchos reclamos y ya no sabemos qué medidas tomar para que esto se pare". Elonce.com