Resaltan al Parador Usina como una vidriera para los artistas de la región

Cersofio: "Regalar plenitud y vibración alta"

Payasa Eureka, la preferida de los chicos

Osella: el público que se acercó era de lo más diverso

Amir Yazid: un homenaje a la madre tierra para el carnaval

Marcelo Soñez: que viva la libertad

Tango Queer paranaense

Más de 300 artistas pasaron por el Parador paranaense, que inició su recorrido el 19 de enero y concluyó el 3 de marzo. La propuesta, de acceso libre y gratuito, fue impulsada por el gobierno provincial a través de la Secretaría de Turismo y Cultura en el marco del ciclo Cultura Encendida.La grilla fue organizada por estilos y géneros temáticos que se desarrollaron durante los fines de semana de la temporada estival: tango y candombe, reggae y ska, estilos emergentes y alternativos, ritmos latinos, cultura urbana, folklore, y rock, para culminar con actividades carnavalescas y diversas.La cantante Emilia Cersofio y su conjunto musical subieron al escenario del Parador un viernes de febrero haciendo honor a su estilo fresco y auténtico. En relación a la experiencia vivida, Cersofio dijo que "desde el momento en el cual fui convocada sentí que se empezaba a abrir otra etapa en mi vida. Ya había lanzado mi primer disco en diciembre de 2018, y esta propuesta iba a ser la primera presentación en vivo luego de parir Un Viaje. Además era cuestión de ensayar y tocar, nada más con respecto a producción. Y eso es muy gozable"."La producción fue buena, muy buen trato por parte de les trabajadores de la Usina, y me enseñó que trabajar en grupo, cada uno con un rol determinado, es la base para generar cosas contundentes y que nadie termine fundido", agregó. El power trío está integrado por Bernardo Aguirre en guitarra eléctrica y coros; Gonzalo Díaz en batería y percusión y Cersofio en bajo y voz."El hecho de que la entrada sea libre y gratuita hace que la gente se acerque sin tanta especulación, y esa experimentación de ir a escuchar música porque sí está bastante ausente en Paraná. Y claro, el vivo es único, nuestra música grabada queda en un lugar íntimo y hasta tímido comparado con la vibra y potencia de la escena. Nosotros ? el conjunto- lo disfrutamos. Las devoluciones de la gente fueron hermosas, afectuosas, y me encanta permitirme regalar eso, plenitud y vibración alta, allí encuentro el sentido de estar parada frente a una multitud dispuesta", finalizó la cantante.Diego Mazza es oriundo de Victoria y vive hace unos 25 años a Buenos Aires. En ese entonces Entre Ríos era muy diferente a lo que es hoy, en relación a las oportunidades para el joven músico que se fue a buscar bandas y géneros nuevos. Allí participó en formaciones musicales de blues, de jazz, de latin, investigando un estilo propio que comenzaba a perfilarse. Se presenta y cuenta su recorrido: "Yo canto y toco la guitarra, luego con los años fui aprendiendo otros instrumentos. Empecé a aprender sobre tecnologías por las nuevas tendencias de la música. Mi matriz es la canción y la palabra y combinando entonces esas dos cosas empecé a dibujar paisajes con la música. Con los años me acostumbré a incorporar la máquina y resulta que el aparato es un músico más. Es todo un desafío", subrayó.En Buenos Aires, Mazza conoció y tocó junto a Gabi Zonis; quién iba a decir que años después la casualidad los volvería a reunir en el escenario paranaense del Parador Usina en un encuentro lleno de buena vibra compartida con el público. "Fue un reencuentro mágico, juntos somos un fuego. Lo que pasó estuvo buenísimo. Si no podemos ensayar no pasa nada, nos miramos y ya está. Eso es la música, es conexión, un idioma diferente".Mazza se emociona cuando se refiere a los artistas entrerrianos que tuvo la posibilidad de escuchar y acompañar en las noches del Parador y resalta que se encontró "jóvenes con muchas ganas de hacer arte, jóvenes a los que se les está dando la posibilidad de estar en un buen escenario, con un buen sonido y un lugar convocante. Eso me pareció maravilloso y está buenísimo que el Estado ayude", agregó Mazza.Finalmente, el músico brindó algunos comentarios sobre la diversidad de los públicos y la producción del Parador, "el lugar es interesantísimo, donde todos convivimos. A mi me llamó la atención que había personas de todas las clases sociales y mucha diversidad, pibes con clavas y rastas, y señoras muy cool de Paraná. Eso me generó algo muy lindo, que todos podemos convivir en este universo. Felicito a la organización y al equipo. A mi lo que más me interesa es lo humano, aquí son todos super respetuosos y excelentes productores. Todos somos engranajes y tenemos que cooperar con ganas y voluntad, de eso depende que se puedan seguir generando iniciativas como éstas".Desde los alto de los zancos, con malabares y magias Eureka se dedica a la imaginación, el juego y el disfrute de los niños con espectáculos que se reinventan todo el tiempo. Le gustan mucho las milanesas y el mate que se disfruta con amigos. Con su nariz roja y en monociclo recorre la ciudad de Paraná desde hace ya algunos años, cautivando a los más pequeños. Ha trabajado desde sus inicios en la autogestión de sus propias puestas en escena. Un domingo de febrero llenó de risas y aplausos la sala Verónica Kuttel."Las palabras que definen mi participación en el Parador Usina es "contenida" y "cobijada". Contenida por mi equipo de trabajo, que son amiguos amorosos que se suman a mi propuesta, tocando los tambores, la trompeta; estando en la técnica o en el stand de venta de gorros y tazas. Y cobijada por el cariño del público que acompañó", dijo la payasa mientras ordenaba el vestuario después de la función."Al encenderse las luces del público y encontrar caritas conocidas te hace predisponer de otra forma y sentir "estoy en casa" "en familia". Todo esto por supuesto apoyado por la calidad de personas que están en la técnica de La Vieja Usina y quienes están en la producción general y en la comunicación del Parador", señaló Maia Casas, quien da vida al personaje de Eureka.Finalmente la artista destacó: "Quiero agradecerles a todos por semejante recibimiento y acompañamiento. A veces cuando una produce sola se hace difícil la comunicación, la convocatoria y el estar ahí en escena, sabiendo que tiene que hacer todo, a veces ni disfruta. Pero en esta oportunidad estuvo todo en su lugar justo, mi equipo y yo fuimos recibidos y tratados como otros grandes artistas. Gracias a cada uno por su esfuerzo, y que todo les vuelva en sonrisas", concluyó."Pudimos estar en la explanada de La Vieja Usina compartiendo el espectáculo junto a los stand de comidas, disfrutando del teatro al aire libre, a diferencia de las obras anteriores que venían siendo en el interior de las salas. Tuvimos función de Bigote de Novia con más de 200 personas", señaló Daniela Osella, que armó un gran anfiteatro alrededor de la explanada junto a su compañero Pablo Vallejos."La propuesta pretende acercarse a los chicos desde un lenguaje que no es el habitual, porque trabajamos con pinceladas de folklore, tango combinados con elementos del teatro popular o del viejo circo", indicó refiriéndose al espectáculo que ofrecieron en la ocasión."El público que se acercó fue de lo más diverso: gente muy grande, niños, familias, adolescentes, jóvenes. Es muy interesante cómo el espacio físico pueden convivir propuestas tan diversas; estaba Mariana Baggio con música en el interior de la sala y otra obra de un elenco de Colombia. Al haber recuperado varios espacios, La Vieja Usina se vuelve un centro cultural con muchas posibilidades y que puede albergar propuestas para distintos públicos", subrayó.El personaje Amir Yazid es interpretado por el artista de Strobel, Sergio Andrés Gulli, quien adelanta que proviene de una familia carnavalera. La representación de este personaje es la madre tierra, que participa también en la alegoría de la comparsa Rafaga del carnaval de Concordia. Además es profesor de ritmos urbanos y contemporáneosEl artista explicó que "la alegoría se le llama en el carnaval de Río de Janeiro, y la costa del Uruguay adoptó mucho ese término. Así se le llama a un personaje con un traje destacado. En las comparsas están el destaque y las alegorías. Mis personajes en clave de alegoría tienen de especial que tratan de ocultar la mayor parte del cuerpo humano, no se muestra la piel y se lleva guantes. Son dulces pero a la vez tienen su toque de personalidad. Me inspiro en el festival de Gran Canaria, por esa razón mis trajes tienen como mínimo una plataforma de 20 cm, son trajes de altura. Le pusimos esa impronta, fue un impacto llamativo y a la gente le gustó. Los trajes son diseños y elaboraciones mías y mi familia que me ayuda"."Los carnavales en Strobel eran unos de los más importantes en la provincia. Yo me inicié en ese corso hace 18 años. Luego estudié la Diplomatura de Fiestas Populares en Gualeguaychú y comenzaron a salir propuestas para profesionalizarme. De todas maneras, hoy por hoy, ayudo a hacer trajes tridimensionales en la comparsa de Strobel. Ahora salgo en Ráfaga de Concordia y en distintos carnavales de la provincia, pero siempre una noche es para mi pueblo, porque nunca me olvido de donde salí", indicó Yazid.En relación al mensaje para los espectadores que se acercaron al Parador Usina a celebrar el carnaval, el artista manifestó que "el arte es un lenguaje y una forma de expresarse. Y en ese sentido el Carnaval, es el momento donde uno puede ponerse el antifaz y expresarse sin vergüenza y sin miedo de ser uno mismo. Es un momento para ser libre".Marcelo Soñez es paranaense. Es actor transformista y protagonista de diversos espectáculos de teatro. "Participo de un grupo de teatro, integrado por nueve personas, que se llamaba Ridiculísimas y hace unos nueve años que hacemos este tipo de intervenciones, tipo café concert en el Neo Mayorazgo. Participar en el Parador Usina me parece una oportunidad super importante. Agradezco que me hayan invitado. Me interesa poder dejar algo, enseñar algo a la sociedad. El mensaje que les dejo en este carnaval es valorar la libertad. Yo creo que si podemos concretar eso, ser libres, ya está todo", indicó el transformista.Marisa y Mercedes forman parte de la compañía de danza El Escape y bailan en distintos espectáculos. También participan y gestionan el espacio abierto de práctica de tango que funciona de manera gratuita en La Vieja Usina todos los miércoles. Con esta propuesta particular del tango queer se han presentado a bailar en distintos festivales.En el escenario las bailarinas explicaron de qué se trata esta filosofía, donde los roles se eligen y se construyen de acuerdo a la comunicación que establecen les bailarines, independientemente de los tradicionalismos que han regido a la danza. "Es una comunicación. Te invito a través del abrazo a donde nos lleve esta danza. En este caso puede ser la chica la que guíe y el chico el que siga. Hace ya un tiempo que se está instalando y de a poco, hay cada vez más bailarines. Bailamos hace un par de años; y en esa época si bailabas con otra chica era pasar por las mesas y escuchar como comentaban cosas. Entonces que ahora lo podamos hacer más desprejuiciadamente aquí en nuestra ciudad nos da una sensación muy linda", comentaron las chicas.