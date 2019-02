Llega una nueva ambulancia para la localidad de San José

Según señaló el legislador vecinalista, oriundo de la localidad de San José, "fue una muy buena charla, donde el gobernador me comentó su posición sobre determinados temas y compartimos determinadas ideas y posiciones, lo cual es sumamente positivo".



Canali precisó que básicamente dialogaron sobre gestiones de obras para el departamento, "con énfasis en cuestiones de San José, algunos temas solicitados por la intendenta Irma Monjo y otros que tienen que ver con instituciones, como el hospital de la localidad".



"Veníamos charlando sobre la necesidad de una ambulancia, al ser un hospital de derivación, y el gobernador me confirmó que llegará una nueva unidad, lo cual nos pone muy contentos ya que sin duda le va a dar al nosocomio una prestación superior a la que hoy está brindando", subrayó.



Por otro lado, celebró la firma del contrato de obra para reparar un tramo de la ex ruta provincial 26, que va de la ruta 14, pasando por San José,

hasta Colón. "Se va a reconstruir, ya que está muy deteriorada. Más de 83 millones de pesos será el presupuesto que va a destinar la provincia para esa reparación", indicó.



"La decisión que ha tomado el gobernador ha sido más que beneficiosa para todo ese sector de la población", resaltó y destacó que "para los sanjosesinos este es un objetivo cumplido, porque durante muchos años fue solicitado el arreglo de esa ruta, que viene postergado desde hace mucho tiempo a pesar de que lo circulan mucha gente y se ha tornado muy peligroso".