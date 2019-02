Anunciaron la construcción de viviendas en cuatro localidades entrerrianas

El gobierno provincial, a través de IAPV, informó que lleva adelante la construcción y proyección de nuevas viviendas para las localidades de Feliciano, Caseros, Villa del Rosario y General Campos con recursos provinciales. Además, culminarán mejoramientos habitacionales en ésta última localidad y en Maciá.



Al respecto, el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto indicó que "el gobernador Gustavo Bordet considera prioritario seguir ejecutando nuevas soluciones habitacionales para que más familias entrerrianas puedan afianzarse definitivamente en su lugar de trabajo".



"Es una alegría poder seguir construyendo nuevas viviendas en diversas localidades entrerrianas, ya que después de 20 años, el gobierno provincial tiene una política de vivienda propia, financiada con recursos propios, destinada a sectores que no pueden acceder a créditos tradicionales", enfatizó.



Destacó que "la construcción de viviendas es una de las obras de gobierno más importantes, que viene a traer amparo y felicidad a las familias, dando la posibilidad al desarrollo y crecimiento de las diferentes comunidades".



En ese sentido, Casaretto manifestó que "con la concreción de estos grupos habitacionales, nuevos vecinos de estas comunidades podrán acceder a su casa propia pensando en el bienestar y el futuro de sus hijos".



"Estas acciones son las que demuestran que estamos en el camino que nos ha encomendado el gobernador Bordet, y que nos encontramos focalizados en el trabajo en el tiempo que nos queda de gestión", concluyó.



Feliciano



En San José de Feliciano, la firma Tarsa S.A, llevará adelante la ejecución de 16 viviendas, que tiene una inversión de 15,7 millones pesos y un plazo de ejecución de los trabajos de ocho meses corridos.



En esta localidad se construirán cuatro viviendas monoambientes, seis viviendas de un dormitorio; y seis viviendas de dos dormitorios. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones, instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también, instalación de gas combinado y un termotanque solar.



Villa del Rosario



En Villa del Rosario, en el marco del programa Primero Tu Casa, que financia la provincia con recursos propios, se ejecutarán ocho viviendas y otras ocho que fueron licitadas en el año 2016, y que, por falta de financiamiento nacional, se venía demorando su inicio. Esto fue convenido entre Casaretto y el intendente de la localidad, Gustavo Zandoná.



Caseros



En la localidad de Caseros, departamento Uruguay, el municipio se comprometió a realizar la donación a IAPV para la construcción de viviendas con recursos provinciales. Así se acordó en una reunión de trabajo entre el titular del organismo provincial y el intendente de la comunicad, Alejandro Farías.



General Campos



La ejecución de 10 viviendas y la culminación de 44 mejoramientos habitacionales en General Campos fueron los temas desarrollados durante una reunión de trabajo que mantuvo el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, con el intendente Sergio Martínez.



Las 10 unidades habitacionales fueron licitadas en 2016 por el gobierno nacional y no fueron ejecutadas. Debido a que dicha resolución se fue dilatando en el tiempo, las viviendas se financiarán con recursos provinciales, por disposición del gobernador Gustavo Bordet.



En la reunión se firmó un convenio con la municipalidad de General Campos para la terminación de 44 mejoramientos habitacionales que se ejecutan por administración municipal, que permitirá ayudar a familias de escasos recursos, sin acceso a las formas convencionales de crédito, a refaccionar, ampliar o terminar sus casas, que de otra manera no podrían concretar el sueño de vivir en una vivienda digna.



Maciá



En el marco del Programa Mejor Vivir, el IAPV rubricó un convenio con la municipalidad de Maciá, para la culminación de 40 mejoramientos habitacionales. El acuerdo fue suscripto por el titular del IAPV, Marcelo Casaretto, y el intendente Román Troncoso.