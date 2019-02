Entregaron aportes al Club San Martín de Calabacillas

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, entregó un aporte no reintegrable de 80 mil pesos al Club San Martín de Calabacillas, ubicado en el distrito Yeruá del departamento Concordia, que será destinado a la construcción de sanitarios.



El secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, visitó las instalaciones del Club San Martín de Calabacillas, ubicado en el distrito Yeruá del departamento Concordia, con el propósito de hacer efectiva la entrega de un aporte económico no reintegrable de 80 mil pesos que será destinado a la construcción de sanitarios. "Desde el gobierno nos pone muy contento poder acompañar a cada club de la provincia en sus iniciativas y seguir apostando al gran rol que cumplen estas instituciones en la sociedad", expresó Gómez.



Por otra parte, el titular de la cartera de Deportes manifestó que con el aporte económico "estamos cumpliendo con lo que le habíamos prometido que era acompañarlos para este desafío que tienen y realmente se lo merecen. Al igual que otras instituciones entrerrianas aquí se refleja el trabajo y esfuerzo de los dirigentes y de toda la comunidad".



En el mismo marco, el presidente de la institución, Facundo Gómez, manifestó: "Hay mucho por hacer y afortunadamente, desde el gobierno provincial, no dudaron en darnos respuestas, entendiendo las claras necesidades".



El club San Martín compite en la disciplina fútbol, en la Liga Campaña del departamento Concordia. Al igual que otras instituciones entrerrianas tiene su campo de juego al que le faltan algunos detalles para mejorarlo, como la construcción de baños y vestuarios que podrán ser encaradas luego de la entrega del aporte del gobierno provincial.



Además del presidente del club, estuvieron presentes autoridades del municipio Estancia Grande, representantes de la institución, deportistas, vecinos, entre otros.