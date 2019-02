Gualeguaychú: También reducirán el número de colectivos en horario escolar

Durante 15 días

Los empresarios que prestan servicio en las líneas municipales 1,4 y 5 anunciaron que la gratuidad del boleto escolar es insostenible y sacarán los refuerzos en horas de ingreso y salida de las escuelas. En la línea 2 que depende de la provincia, anunció que deberá hacer un recorte del 30 por ciento del personal".Tarifas reguladas por el Estado Municipal, aumento del gasoil, quita del subsidio a nivel nacional y caída de hasta un 40 por ciento de pasajeros por una cuestión estacional, fueron las variables que desataron la tormenta perfecta para que la ciudad esté al borde de quedarse sin transporte público en 2019.Sin la rentabilidad esperada, de querer contar con un boleto escolar primario a 5 pesos y el boleto único a 20 pesos, los empresarios ahora anunciaron recortes en el servicio a 15 días del inicio de clases.Jorge Delcausse, gerente de empresa "Buses Gualeguaychú" concesionaria de la línea 1 y 4, expresó aque: "Nosotros solo poníamos un refuerzo en el barrio La Cuchilla a la hora de ingreso a las escuela, principalmente para llevar a los chicos que van a la Escuela Rawson, después los demás escolares subían a los colectivos de línea, la cual teníamos una frecuencia cada 12 minutos, ahora para reducir costos tuvimos que hacer un recorte del 30 por ciento del servicio", afirmó."Por ahora estamos viendo los costos, este año vamos a estar complicados para volver a prestar el mismo servicio que teníamos hasta la finalización de las clases del 2018. Con esta tarifa actual, vamos a necesitar un chofer más para poder brindar ese servicio especial que ofrecíamos al Suburbio Norte porque la mayor parte del pasaje va gratis", dijo Delcausse.Alertó que: "El sistema de transporte cambió en todo el país, y los números no dan, si bien por ahora tenemos que reunirnos para analizarlo, si podemos adelantar que el servicio no va a ser como antes, vamos a tener que hacer recortes", sostuvo el gerente de empresa "Buses Gualeguaychú".Alfredo Dalcol, propietario de El Verde, que presta servicios en la línea 5 dijo que: "Es imposible poder sostenernos. Cuando el boleto llegó a los 16 pesos a fines de diciembre, cuando aún no era cien por ciento SUBE, el boleto era entero para nosotros, desde el 11 de febrero cuando solo se paga con el sistema digital, perdemos de esos 16 pesos, el 4 por ciento que se queda como comisión Nación Servicios y el 1,2 que nos cobra la entidad financiera por gastos bancarios. Es decir, que de 16 pesos, nos quedan 15,15 pesos y cuando en julio el boleto llegue a 18,40 nos van a quedar 17,50 pesos".Al consultarle si en marzo recortará frecuencias, Dalcol dijo que: "Todavía no sabemos qué vamos hacer con el refuerzo que poníamos para llevar a los chicos de la Escuela de Horticultura, hacíamos ese esfuerzo y no cobrábamos un peso, porque el boleto escolar es gratuito, ahora subirán al colectivo que está en frecuencia y cuando se llene no subirá más nadie", remarcó."Los concejales no quieren ver la realidad, y siguen jugando a hacer política con nuestros recursos, total ellos tienen garantizada su dieta. En la sesión de los otros días tendrían que haber votado 5 pesos el boleto escolar primario y 20 pesos el boleto único", dijo el empresario."Esto es un servicio público que lo lleva adelante un privado pero la diferencia con otros negocios, es que el Municipio nos regula la tarifa, nos dice por dónde andamos y qué modelo de unidad debemos tener, son todas regulaciones que en otras actividades privadas no existen, porque en otras actividades privadas si los números no cierran, se trasladan los nuevos costos a los servicios que presta esa empresa o negocio, en cambio aquí tenemos que estar a expensas de que los concejales se dignen a aumentar el boleto", remarcó."Si el municipio quiere un transporte público barato, entonces que ellos se encarguen de poner un servicio municipal, con colectivos comprados por el Municipio", manifestó.Gustavo Esponda, gerente de la línea 2 "Santa Rita", expresó que: "La situación está muy difícil para el transporte en general y ya tuvimos que decirle a los empleados que tenemos que hacer un recorte del 30 por ciento del personal, vamos a tenemos que despedir a cinco personas. Con esta tarifa no podemos prestar el mismo servicio."Nosotros le llevamos al Municipio, toda la documentación para que verifiquen nuestros costos. Debíamos poner el boleto a 23 pesos, pero ellos lo querían llevar a 18,40 pesos. Ya estos meses hemos trabajado a pérdida y el mes que viene sí o sí vamos a tener que recortar servicios y reducir gastos de todos lados", señaló.Los refuerzos que teníamos en las horas pico el año pasado, no los vamos a poder tener más y cuando el colectivo se llene, la gente tendrá que esperar a la próxima vuelta. El año pasado poníamos dos colectivos de refuerzo al medio día para llevar a los escolares, ahora va a ser difícil poder llevar adelante ese servicio gratis".