Gran éxito del camión escenario viajero en el departamento San Salvador

La plaza Luis María Campos se vio colmada de vecinos de General Campos y zonas aledañas deseosos de disfrutar del evento gastronómico, musical y humorístico que el ciclo de verano Cultura Encendida dispuso a través del camión escenario para esta localidad.



El intendente de General Campos, Sergio Martínez, destacó la iniciativa del gobierno provincial para llevar estos espectáculo de calidad a distintas localidades y agradeció que además del camión escenario se tenga en cuenta a su localidad para un fin de semana colmado de cultura y entretenimiento, ya que en la noche del sábado la ciudad contó con la presentación de la obra de teatro "S.O.S. Nací Mujer" interpretada por la actriz Carolina Papaleo, actividad que también se realizó con acceso libre y gratuito.



Acompañando cada presentación del escenario móvil se realiza la difusión, promoción y degustación de vinos producidos en Entre Ríos como una manera de impulsar al sector que busca imponerse en el mercado. En este sentido, Carina Cardozo, empleada municipal de General Campos, realizó una acotación histórica basada en un libro que se encuentra en el Museo Malva Emparanza de dicha localidad "el libro data del año 1914 y se llama "Prontuario de la República Argentina", que más que nada era un libro comercial que existía en ese momento donde hablaba de todos los establecimientos agrícolas-ganaderos de la zona. El libro hace referencia a que en el año 1890 la actividad arrancó con Don Gregorio Soler, quien era uno de los empresario más importantes de la provincia y el país y era muy amigo del ex presidente Argentino Roca, quien le trajo un sarmiento (vástago o rama de la cepa de vid) de uno de sus viajes de Europa. Así comenzó la vitivinicultura en la provincia de Entre Ríos, con una superficie total sembrada en ese momento de 1.300 has., después surgieron bodegas muy importantes donde básicamente hacían vinos rosados y tintos de muy buena calidad que competían con vinos europeos", resaltó.



Cardozo acotó también que el libro está a disposición en el mencionado museo para quienes puedan sentirse interesados, ya que contiene muchos datos históricos de la actividad económica de la época y agregó que "realmente es una reliquia bastante importante". Finalmente la vecina expresó su opinión sobre la presencia del camión escenario y el programa cultural "me parece fantástico, la verdad estamos disfrutando de una actividad cultural como nunca antes habíamos tenido. El pueblo en general está acompañando y las invitaciones para la obra de teatro se agotaron, continuando con el circuito de Cultura Encendida. Estoy muy contenta como ciudadana de General Campos de que la gente pueda apreciar esto, y muy agradecida con Carolina Gaillard y el gobernador de Entre Ríos", finalizó.



El Chef Jacinto Echandía, acompañado por los cocineros locales Alexis Echevarne y Nahuel Lencina, estuvo a cargo de la cocina en vivo con un menú de pollo y cerdo al disco con arroz y verduras, que de acuerdo a los comentarios del público fue un manjar, ya que la degustación fue generalizada.



Música



Sobre el escenario sonaron chamamés del cantor entrerriano Mario Suárez, género musical muy apreciado en la zona. También estuvo el Trio Bolerístico Genial aportando además de la música el humor, algo que siempre es bien valorado por el público.

Finalmente la cumbia de la mano de Natalia Martínez aportó el ritmo y alegría para dar cierre a una gran jornada. Sobre su participación la cantante expresó: "estuvo excelente y quiero agradecer a Carolina Gaillard y al gobierno de la provincia por el movimiento impresionante que están haciendo. La gente se entretiene, disfruta y pasa momentos hermosos y General Campos me pareció maravilloso, la gente con muchas ganas de bailar, mucha buena onda, los grupos anteriores también impresionantes así que a seguir con esto que es una iniciativa muy buena", destacó.



San Salvador



El sábado 16 de febrero el escenario fue instalado junto a la plaza 25 de Mayo en San Salvador, para brindar a las familias un espectáculo para todas las edades. Los más pequeños disfrutaron y se divirtieron con el Clown Charamusca y la cocina en vivo, que continúa siendo un gran atractivo e inédito show que despierta la curiosidad culinaria y gastronómica de los presentes.



Al igual que en la jornada anterior en General Campos, el Chef a cargo fue Jacinto Echandía, acompañado por la cocinera local Vanesa Delerse junto a la ayudante Rocío Delerse. El menú elegido para degustar junto a los vecinos fue disco mixto de carnes y disco de arroz con verduras frescas. Cabe destacar que San Salvador es la Capital Nacional del Arroz y es por ello que este cereal estuvo muy presente en el menú.



Feria de Emprendedores



Dentro de la infraestructura que despliega el camión escenario viajero se disponen 6 gazebos a modo de stands destinados a emprendedores locales para que presenten y comercialicen sus productos artesanales. En la ciudad de San Salvador ese espacio se transformó en una gran feria emprendedora con 36 expositores.



Daniel Grandi, coordinador de la Feria de emprendedores sociales de San Salvador, expresó que era "un día de fiesta para nosotros. Como responsable coordinador de la feria, algo que como dice nuestro gobernador hay que fortalecer, estoy muy agradecido con Carolina Gaillard de que nos haya dado la oportunidad de acompañar esta actividad del camión. Es importante para todos nosotros interactuar, porque es una cuestión de aprendizaje y somos una feria muy nuevita. Hemos crecido, luchado y realmente lo que han madurado los emprendedores es fantástico, porque por ejemplo hoy están muy atentos viendo todo lo que sucede con la cocina, la cerveza artesanal, los detalles de cómo se posicionan las mesas. Están aprendiendo, y si vemos fotos de nuestros inicios hace 2 años es increíble lo que se ha madurado. Por eso reitero mi agradecimiento para con nuestro gobernador, por todos los programas que nos habilita. Nos sentimos respaldados también por toda esta movida cultural", resaltó.

Entre los expositores se encontraba Edit Ramat, vecina de San Salvador, presentando sus vinos "Don Ramón" y "Dimotta". Ella cuenta con gran orgullo que desde su niñez su familia tenía plantas de vid a modo de parrales, cuya finalidad era principalmente la de brindar sombra. Con la uva elaboraban vinos para consumo personal y con el tiempo ella continuó con esa tradición obsequiando el vino a sus amigos y como gustaba tanto surge la idea, con uno de ellos, de elaborarlos para comercialización dando nacimiento al Viñedo Los Pioneros. "Actualmente en el viñedo contamos con 7 variedades, pero de esas vamos a elegir únicamente 2, las que tengan mayor desarrollo y productividad, y vamos a continuar con esas porque el tener distintas variedades significa tener distintos tiempos de maduración y elaboración y se complica un poco", comentó, agradeciendo luego el evento "porque nos da la oportunidad de que se nos conozca, que se difunda", concluyó.



Autoridades presentes



El intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, se mostró muy complacido con el despliegue, tanto en el escenario como con la interacción de los artistas con la gente, "esto está muy lindo, es muy bueno tener este tipo de lindas excusas para reunirnos y disfrutar juntos. Se ve a los vecinos disfrutando y creo que el objetivo es ese, dar a nuestra gente momentos únicos para vivir en familia. También es importante dar el espacio para los emprendedores locales, que siempre les viene bien un impulso de esta manera. Mis felicitaciones por todo esto, tanto al gobernador Bordet como a la Secretaría de Turismo y Cultura que siempre nos tiene en cuenta y principalmente por dar lindos momentos a los vecinos de San Salvador", indicó.



En tanto, el Secretario de Gobierno, Fabio Charles Mengeón, acotó que "sin lugar a dudas el ciclo de Cultura Encendida ha recorrido nuestra provincia llegado a distintas localidades, dándonos la posibilidad,como siempre hemos sostenido en nuestra gestión municipal, de que la cultura debe ser libre, gratuita y llegar a todos. De mi parte un especial agradecimiento al gobernador Gustavo Bordet y a la Secretaria de Turismo y Cultura por acordarse una vez más de San Salvador".

También la Concejal Graciela Fernández se manifestó sobre cómo su ciudad vivía este momento y remarcó: "me parece muy buena la política en materia de cultura, porque permite el acceso a este tipo de eventos, ya que la mayoría de la gente, por la cuestión económica que hoy no es ajena a nadie, no podría disfrutarlos. Esta llegada al territorio permite que nuestro pueblo sea parte de estos eventos, como así también las obras de teatro muy buenas, con artistas de gran nivel. La verdad que nos llena de satisfacción y por eso agradecemos al gobierno provincial que se acuerde de nuestro pueblo".



Por su parte, el senador del departamento, Lucas Larrarte, aseguró que "sin lugar a dudas es una manera diferente de acercar la cultura y el entretenimiento a la gente. Me complace estar viendo cómo queda de manifiesto que el gobierno provincial está pensando en su gente y en la igualdad entre los entrerrianos, llegando a pueblos y ciudades chicas que no siempre tienen estas oportunidades mostrando lo nuestro. La cultura es un derecho de cada ciudadano y revalorizar lo nuestro, nuestra esencia, es muy importante. Además, este tipo de eventos genera movimiento e interacción entre ciudades vecinas y eso también es bueno, todo mi reconocimiento para Gustavo Bordet y su equipo, y por supuesto, para Carolina Gaillard por llevar adelante esta iniciativa", subrayó.



La parte artística programada para cada presentación del escenario móvil no se hace de manera caprichosa o azarosa, sino que los artistas son cuidadosamente elegidos entre otras cosas por su calidad y este es sin lugar a duda un rasgo indiscutido del Grupo Vocal Canto Nuestro, quienes recorren los escenarios hace más de 37 años. Eso quedó reflejado bajo el cielo de San Salvador con los aplausos del público, además, para sorpresa de todos el Chef Jacinto Echandía fue invitado a cantar con ellos, ya que hace un tiempo atrás supo pertenecer a este grupo vocal y al igual que con su comida no defraudó.



Para finalizar la noche el Grupo Capelina puso a bailar a todos con su ritmo de cumbia. La conducción del evento estuvo a cargo del Secretario de Cultura Municipal, Marcelo Barreto.



Tras dos jornadas inolvidables en el departamento San Salvador el camión se dirige a la ciudad de Seguí, departamento Paraná el próximo viernes 22 de febrero y el día 23 en la ciudad de Hernández, departamento Nogoyá.