IAFAS se prepara para el día del juego responsable

Si bien las acciones de prevención y asesoramiento a las personas que presentan inconvenientes para relacionarse con los juegos de azar se desarrollan durante todo el año, cada febrero IAFAS despliega una intensa campaña con el mensaje: Luz Verde al Juego Responsable



En el mes en que se celebra el Día Internacional del Juego Responsable ?17 de febrero- el IAFAS despliega una intensa campaña de concientización, con el fin de llegar con un mensaje claro a la comunidad.



Jugar saludablemente es hacerlo de manera reflexiva y controlada, manteniendo la actividad dentro de los parámetros de lo lúdico y considerando que apostar es invertir en entretenimiento y diversión.



Para aquellas personas que presentan un juego problemático, IAFAS ofrece ?a través del Departamento Juego Responsable- el programa Prevenjuego, dedicado a la prevención, el asesoramiento y la orientación a las personas que padecen síntomas y/o conductas inadecuadas resultantes del uso indebido de los juegos de azar.



Prevenjuego ? a cargo de profesionales de la Salud Mental- ofrece la herramienta de la autoexclusión, es decir un procedimiento irrevocable por un año que brinda la posibilidad de que la persona solicitante no sea admitida en los Casinos y Salas de Entretenimientos que administra IAFAS en la provincia de Entre Ríos. Además de ofrecer la autoexclusión, este programa facilita el tratamiento terapéutico en hospitales y centros de salud de la provincia, gracias a un convenio de colaboración firmado por IAFAS y el Ministerio de Salud de Entre Ríos.



Porque unir voces le da fortaleza al mensaje, IAFAS se sumó, junto a otros organismos del país, a la consigna de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA): Luz Verde al Juego Responsable. Por este motivo, mantiene iluminadas sus fachadas centrales de color verde desde el lunes 11 hasta el 18 de febrero, inclusive. Para el sábado 17, se prevé la iluminación de las fachadas de Casinos de Entre Ríos y Salas de Entretenimientos de toda la provincia.



La visibilización del verde en cada salón de entretenimientos se complementará con la entrega de volantes informativos, los cuales también se repartirán en todos los casinos y salas, en el Carnaval de Gualeguaychú y en la Fiesta de la Artesanía de Colón.



Como también es importante que el mensaje relacionado al juego saludable se reproduzca y multiplique en el interior del Instituto, el Departamento Juego Responsable brindó charlas para empleados de IAFAS Central, durante la primera semana de febrero. Se trata de encuentros similares a los que se concretaron, durante el año pasado, en todos los Casinos de Entre Ríos y Salas de Entretenimientos.



El compromiso de los agentes de IAFAS en esta cuestión no solo quedó demostrado por su asistencia a estas charlas, sino que también quedó en evidencia a través de su participación en el Concurso de Slogans para Prevenjuego. De las numerosas creaciones que se recibieron, la que resultó elegida fue una creada en el seno de Casino Victoria, específicamente por su Subgerente Gabriel Iwasik: "El juego responsable es diversión saludable".



El Día Internacional del Juego Responsable es una fecha propuesta por la European Gaming and Betting Association (EGBA), en 2008, con el fin de brindar un marco para las acciones de difusión de los programas de Juego Responsable de las loterías estatales. El juego oficial y regulado por el Estado tiene como misión primordial la recaudación y administración de fondos para destinarlos a diversas líneas de acción social. Desde una perspectiva integral, la función reguladora involucra la protección del individuo, del apostador y de su entorno familiar y laboral. Y para ello, es vital el desarrollo de una política de prevención del juego patológico.