Proponen crear en la provincia el Sistema de Pasantías Educativas

El proyecto ingresó el lunes a la Cámara de Diputados, fue presentado por Alberto Rotman (Cambiemos) y propone la creación del Sistema de Pasantías Educativas en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos.



Estará destinado a estudiantes de la Educación Secundaria, Educación Superior, y de la Formación Técnico-Profesional, de establecimientos dependientes del Consejo general de Educación.



En la iniciativa -a la que accedió esta Agencia- se define a "Pasantía Educativa" como el "conjunto de actividades que realizan los alumnos alcanzados por esta ley en organismos y empresas, de carácter público o privado, durante un lapso determinado de tiempo, específicamente relacionado con la formación curricular obtenida, bajo la organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen y que se reconocen como experiencia de alto valor pedagógico sin carácter obligatorio".



"Cada pasantía tendrá un plazo de duración de dos meses como mínimo y de ocho meses como máximo, con una carga horaria semanal de hasta 20 horas. Y se podrá renovar por única vez por el término de seis meses", se indica luego.



Para acceder al Sistema de Pasantías Educativas, los alumnos ser alumnos regulares de la institución educativa involucrada, ser mayor de 16 años, y contar con el consentimiento expreso de los padres o tutor a cargo del alumno", entre otros.



En cuanto a las instituciones educativas, cada una "deberá diseñar un proyecto pedagógico integral de pasantías que se ajuste a la presente ley y sirva de marco para la celebración de convenios con los organismos y empresas en los que se aplique este sistema".



En el artículo 12º de la iniciativa se señala que "las pasantías educativas no generan ningún tipo de vínculo laboral entre el alumno y el organismo o empresa en la que éstas se desarrollen" y aclara que "este sistema no podrá ser utilizado para cubrir vacantes, crear empleo nuevo, o reemplazar al personal de los organismos o empresas involucradas".



En otro tramo del proyecto, se indica que "el sistema de pasantías es de carácter voluntario y gratuito", y aclara que "el pasante, como excepción, puede recibir una asignación estímulo, de carácter no remunerativo, en proporción a la carga horaria de la pasantía".



También añade que "el organismo público o privado está exento de toda responsabilidad civil, penal o laborar por la concurrencia del pasante en su establecimiento. Además se le deberá otorgar al pasante cobertura de salud", se señala.



"Para asegurar en normal cumplimiento del sistema, cada institución educativa deberá designar un Docente Guía para el seguimiento de sus alumnos, y cada organismo o empresa, un tutor responsable, quienes deberán de forma conjunta diseñar un plan específico de capacitación para que el alumno alcance los objetivos pedagógicos", se agrega luego.



La autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación, mientras que la autoridad de contralor será la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia. Programa de Fomento de Pasantías El artículo 19º establece la creación del Programa de Fomento de Pasantías, que tendrá la finalidad de:



a) Vincular a las instituciones educativas con los sectores privados y públicos.



b) Profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificante.



c) Fomentar las prácticas complementarias a la formación académica.



d) Plantear situaciones reales del mundo del trabajo al proceso formativo



e) Favorecer la adquisición de conocimientos es pos de facilitar la inserción en el ámbito laboral.



f) Permitir la accesibilidad a las tecnologías vigentes.



g) Desarrollos propuestas formativas alternativas a las tradicionales.



h) Orientar a los beneficiados a los posibles campos de desempeño laboral.



"El programa deberá contener un registro actualizado del conjunto de los organismos y empresas potenciales para el desarrollo pleno del presente régimen de pasantías", señaló.