Prestadores de turismo de Colón piden solucionar problemas de las playas

Prestadores privados del turismo y funcionarios municipales se reunieron ayer hasta pasado el mediodía en el Palacio de Turismo de Colón. El objetivo de los primeros era reclamar al Departamento Ejecutivo por el actual estado de las playas y otras cuestiones relacionadas al rubro, planteando algunos ítems que consideran de urgente resolución.



Si bien la convocatoria surgió a través de un grupo cerrado del que participan prestadores e integrantes de la dirección de Turismo, el día anterior hubo quienes desde las redes sociales convocaban a acercarse en señal de protesta.



Del encuentro participaron el intendente Mariano Rebord; la secretaria de Hacienda, Turismo y Cultura Laura Palazzo y la directora de Turismo María Rosa Sander.



En la oportunidad, presentaron una misiva dirigida al jefe comunal con 19 firmas en representación de "muchos otros que ven las mismas falencias y que por un motivo u otro no se pudieron acercar a firmar o a la reunión", según indicaron. Fue recibida y firmada por Laura Palazzo a las 12.40, una vez concluida la reunión.



El escrito ?al que tuvo acceso El Entre Ríos- comienza diciendo que el objetivo es "informar las falencias en la zona costera", a la vez que aclaraba que la acción estaba libre de todo "tinte político".



"Estamos convencidos que la bajante del río no es sinónimo de playa y tenemos la sensación al vender o publicar fotos del estado actual, que es una estafa lisa y llana al turista", expresaron. Urgente y a corto plazo Los firmantes solicitan al municipio que se realicen ?en forma urgente- las siguientes tareas:



-Pasar la máquina, arar o lo que se considere conveniente en áreas de playa, a fin de sacar el barro y que surja la arena.



-De no haber arena, se descarguen varios camiones de este material a fin de que quede presentable.



-Mejorar y limpiar canteros centrales en la zona playa norte (retirar escombros varios y montículos de tierra existentes).



-Retirar cestos de basura rotos y en lo posible cambiarlos por algunos más estéticos.



-De no estar habilitados los sanitarios, instalar baños químicos en forma prolija y con personal de limpieza permanente en el horario habilitado de playa (se han visto un par con puertas abiertas hacia la calle instalados entre unos escombros, que no causan buena impresión).



-Habilitar puestos de venta de bebidas o afines donde no los haya. (Se ha confirmado la instalación de una casilla en el Norte con poca prolijidad, que no hace más que afear la zona).



-De existir puestos impresentables, se intime al concesionario o habilitado a mejorar la presentación de los mismos.



-Se solicita se vuelque ripio en los caminos costeros con el objetivo que no se generen nubes de polvo permanentes (y que constituirían casi un alivio para los pocos camiones regadores que no dan a basto).



-Acentuar sistema de riego y de recolección de basura en toda la zona costera y de alojamientos cercanos.



-Remover con mayor asiduidad el volquete existente en inmediaciones de la Escuela Nº 4 que es uno de los primeros puntos el turista que entra a la ciudad.



-Retirar pastos cortados y proceder al corte de vegetación más seguido en ex Ruta 26 entre Primeros Colonos y acceso a la ciudad.



-Remover los containers que originalmente se habían habilitado como paradores y que hoy se encuentran en pésimo estado y hasta pudieran resultar peligrosos.( incluimos el de propiedad de yatch club o como se llame el predio)



-Duchas y/o canillas en la playa.



-Se solicita empleados municipales abocados a full en el mantenimiento, creemos que se pudiera cambiar francos para los meses de poca actividad turística o de algún modo viable.



-Suprimir descargas cloacales directas a la playa YA ¡Se han visto bañistas pegados a las descargas (es un espanto)!



-Parrillas en buen estado en breve.



-Iluminación adecuada en toda la zona de playa, se sabe que tanto el vecino como el turista disfruta la zona costera de día y de noche.



Además, enumeraron una serie de puntos que consideran pueden resolverse a corto o mediano plazo:



-Definir, implementar y hacer cumplir políticas (reales) de accesibilidad en playas y zona urbana.



-Fumigación (esta temporada no se ha visto, y ha sido más que necesaria). Aún se puede hacer y creemos sería fructífera ahora que ha bajado el río.



-Instalación permanente en temporadas y fines de semana de stand de Turismo en el centro (es sabido que en estas épocas de tecnología y uso de redes sociales, el turista se acerca en un 20% a las oficinas de turismo en forma personal) Al estar en el centro nosotros vamos a ellos.



-Definir líneas de estética que vayan engamadas con la naturaleza y sean prolijas y agradables a la vista en cuanto a paradores, vegetación, cestos de basura, etc., etc.



-Capacitación al personal de turismo que lo necesite (suponemos que los que están en atención al público son todos guías de turismo o afines (más teniendo la carrera u orientación en la ciudad). Ellos son definitivamente los que nos venden y tal como se ha expresado en alguna reunión con Gaillard, Palazzo, Sander, hasta los concesionarios de P.N. El palmar hicieron saber que no le indican correctamente al turista ni cómo llegar ni los horarios correctos.



-Definir un porcentaje de los ingresos de la Fiesta de la Artesanía para poner en valor el predio del Parque H. Quirós, que se ve tan desmejorado año tras año.



-Prever en todos los espacios inundables colocar o disponer de efectos móviles (containers, cestos, macetas (prolijas o realmente decorativas). Evitar barriales en vez de calles, iluminación.



-El colectivo que cursa las veces de parador no es presentable, así como la casilla instalada hacia el lado del espigón (que deja mucho que desear) parrilla en Bvard Gaillard impresentable ¡! (de ningún modo pareciera ser que en este y otros se cumplan reglamentaciones de bromatología).



-Capacitación o remoción y designación de gente capacitada hasta para pasar la máquina.



-En casi todas las áreas se ve falta de voluntad, falta de capacitación y absoluta falta de sentido común.



-Intensificar la relación y trabajo mancomunado con instituciones intermedias (Amitur, Ahga, Cecom) para poder aprovechar las opiniones y fuerzas conjuntas.