El balance del programa provincial de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles

El director de Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo, Germán Andrés Gómez, y la responsable de la coordinación de las Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Entre Ríos, Jaqueline Moreno, realizaron balances de las políticas de Estado en el área que los compete y con relación al programa.



En palabras de Moreno, el programa en tanto línea de política educativa, "se propone mejorar el acceso a bienes y servicios culturales, tender puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela, colaborar con la retención escolar y estimular el contacto y el disfrute de la música implementando un modelo colectivo de enseñanza musical".



Gómez agregó al respecto: "Estamos sosteniendo esta actividad desde la provincia, y en este año se lograron cosas importantes como la normalización y el seguimiento de las actividades. Esto es, básicamente, sistematizar la información que estaba un poco dispersa. Tratar de que haya tres informes anuales de parte de los docentes, directores y docentes integradores, de modo de poder tomar decisiones y hacernos cargo de los cambios que se necesitan. Por otra parte, esto sirve para cualquier director o docente que se incorpore al programa ya que necesita saber dónde está parado y qué se hizo hasta el momento". Haciendo historia Este dispositivo pedagógico tomado de programas similares realizados en Venezuela, se puso en marcha a nivel nacional en 2008 y en Entre Ríos en 2012, implementado por el Ministerio de Cultura y Comunicación.

Está destinado para niños, niñas y jóvenes. Es abierto a la toda la comunidad y beneficia a grupos heterogéneos y plurales que concurren a escuelas públicas y privadas, de modalidad común y especial. "Tomando la igualdad como punto de partida, con intervenciones interdisciplinarias a los y las integrantes de los agrupamientos que se encuentren en situación de desigualdad social", destacó la responsable de la coordinación.



"Se logró que las orquestas tuvieran un poco más de tareas de extensión con la comunidad, que de hecho ya la tenían", destacó Gómez. "Tenemos una orquesta ensayando en un museo, y eso es bueno porque ya la corre del ámbito estrictamente escolar. También pudimos tener conciertos en actos oficiales y los coros realizaron, por su parte, una actividad conjunta para cerrar el año. Queremos potenciar esas cosas en pos de una mayor sinergia entre todos los integrantes del programa", señaló el funcionario.



"Tenemos que trabajar también para lograr un mayor protagonismo de las orquestas en distintos ámbitos sociales, más allá del territorio donde pertenecen. Lograr que se sepa que además de una respuesta social que se le da a la comunidad con estas actividades, hay una tarea formativa, académica y de aprendizaje. Y eso los pone a los chicos a valorar mucho más su esfuerzo y dedicación. Lo del convenio con la Escuela de Música de la UADER es muy importante, porque los chicos tienen así la oportunidad de seguir estudiando en un marco académico, lo cual incentiva a trabajar y hasta tener una perspectiva de trabajo futuro. Los jóvenes, a través de este convenio, tienen prioridad en el cupo de inscripción y se les otorga un primer año aprobado por la experiencia en la orquestas. Y eso vuelve a la comunidad, porque ellos toman ese aprendizaje y lo vuelcan nuevamente en las actividades de las orquestas", subrayó Gómez. Perspectiva social y pedagógica Por su parte, la coordinadora remarcó que se trata de un programa que está diseñado con acciones de apoyo y acompañamiento situado e historizado, para niñas, niños y jóvenes que deseen aprender el lenguaje musical, y con una especial atención en las trayectorias educativas que se encuentran en situación de desigualdad social desde una perspectiva social y pedagógica.



"Es obvio que quedan cosas por hacer", destacó el subsecretario complementando lo dicho por Moreno. "Teníamos ganas de hacer un encuentro entre todas las agrupaciones, pero finalmente no pudimos. Queremos hacer más capacitaciones para los docentes, y eso lo consideramos prioritario. Y sin dudas necesitamos más herramientas académicas para la transmisión del conocimiento, por eso la incorporación de la profesora Marta Gabás al programa resulta muy auspiciosa. Esas cosas suelen tener procesos largos, pero nos alegra haberlo iniciado".



En efecto, la profesora Marta Gabás se incorporó recientemente al programa, con el objetivo de trabajar en capacitación para docentes y músicos. De amplia trayectoria en el campo pedagógico, la docente ya organizó este año un encuentro con docentes y coordinadores, y se trabajarán en 2019 varios más, en ambas costas de los ríos Paraná y Uruguay. Motivaciones "Visualizamos que la orquesta opera como un organismo de formación y de motivación permanentes, que de algún modo traza una línea divisoria entre el antes y el después a la incorporación a la escuela orquesta. Hemos podido observar que los estudiantes refuerzan sus capacidades cognitivas y desarrollan habilidades y competencias quizás hasta entonces desconocidas, tanto para ellos como para sus familias", señaló Jaqueline haciendo un balance de su trabajo y experiencia en estos años.



Agregó además que "muchas veces la mecánica establecida por la escolaridad obligatoria no contempla determinados factores que pueden contribuir al desarrollo intelectual desde otra perspectiva. En este sentido, hemos estimulado y reforzado estos elementos para que las trayectorias de alumnos en los que no se depositaban mayores esperanzas, pudieran tomar un rumbo más promisorio y alentador. Es un camino que seguimos de cerca, ofreciendo apoyo permanente y no solo dentro del ámbito del aula. De ese modo, el estímulo y el intercambio social en un ambiente de aprendizaje calificado han determinado que las trayectorias hayan logrado enriquecer rumbos hacia terrenos más satisfactorios, en los que se piensa en la educación y en el aprendizaje como promesas de un futuro con nuevas posibilidades educativas". Identidad colectiva Los estudiantes-músicos que han decidido formar parte una orquesta-coro o banda pueden hoy en día proyectar un futuro en base a sus

competencias adquiridas a partir de la incorporación de un lenguaje musical, de la formación de una identidad construida colectivamente y forjada por un currículum común, sostenido en un espacio plural. Esto también viene a determinar una impronta de identidad ligada a la música y al trabajo en equipo.



En este sentido, y luego de conocer las biografías de los estudiantes-músicos-coreutas involucrados, "podemos afirmar que las orquestas-coros y bandas han sido un factor decisivo en la formación de subjetividades, estimulando la autoestima, promoviendo el nombramiento de los estudiantes-músicos según el instrumento que ejecutan, otorgándoles un lugar en la sociedad valorado por ellos, por sus familias y por la comunidad en general", destacó la responsable del área.



Moreno también puso énfasis en la concreción de políticas que ayudaron a tensionar el rumbo de trayectorias zigzagueantes, motivando la apropiación cultural y dando la posibilidad de un presente y un futuro sostenido por un proyecto para todos los estudiantes-músicos y coreutas. "Quizás sea el ejemplo más contundente de que la respuesta debe buscarse en la alianza entre una política de Estado integradora y la labor colectiva de los docentes comprometidos con el amor que implica el acto de enseñar", subrayó. Y finalizó remarcando: "Para el 2019 queremos profundizar el compromiso, como llovizna fina y persistente ?al decir del 'Indio' Solari?, de un Estado presente a través de políticas culturales en nuestra provincia". Informes Coordinación de Orquestas, coros y bandas infantiles y juveniles

