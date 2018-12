Casi 500 jóvenes se capacitaron en oficios e idiomas

El gobierno provincial mediante la Secretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo culminó instancias de capacitación en oficios e idiomas de las que participaron casi 500 jóvenes del departamento Paraná. Además organizaciones y grupo asociativos recibieron aportes para financiar proyectos para jóvenes. En este caso, la inversión social del Estado entrerriano fue de 1.700.000 pesos.







En el Centro Provincial de Convenciones de la provincia, la Secretaría de Juventud realizó un cierre del año de todos los programas que impulsó a lo largo de 2018, en este caso en Paraná. En la oportunidad se entregaron aportes por 1.700.000 pesos a través de las diferentes líneas de acción como Elegimos Participar y Juventudes en Marcha, que promueve la Secretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social provincial. En ese marco, también recibieron sus certificados correspondientes los jóvenes capacitados en oficios correspondientes al programa Impulsate, y en idiomas. Allí además se realizó una muestra de las diferentes producciones realizadas durante el cursado, como de los saberes incorporados.







El acto fue encabezado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, junto con el secretario de la Juventud Nicolás Mathieu. También estuvo presente la jefa del Área de Responsabilidad Social Empresarial de Enersa, Natalia Arroyo; y la vocal titular del Consejo General de Educación (CGE), Marisa Mazza, además de otros funcionarios de la cartera de desarrollo.







En ese marco, Stratta expresó: "Para el gobernador Gustavo Bordet los jóvenes no son sólo el futuro, son sobre todo el presente. Desde esa perspectiva nos inspira a seguir haciendo y construyendo políticas públicas que sean herramientas que generen oportunidades en tiempos que son difíciles, para que puedan ser protagonistas, crecer y realizarse. Nuestro gobernador cree en los jóvenes, en lo que tienen para aportar, en su fuerza y sus convicciones. Por eso hoy es un momento de celebración. Culminar y cerrar el año con estos logros compartidos, me emociona pero sobre todo nos motiva, nos inspira a seguir haciendo"







Luego la titular de la cartera social agregó: "Los testimonios de quienes se capacitaron sintetizaron mucho de lo que hacemos y el lugar desde el que ponemos en marcha estás acciones: creemos en un Estado presente, activo y protagónico, que acompañe y ponga el cuerpo, que capacite y eduque, que abra puertas".







En ese marco, la ministra reconoció a los jóvenes "que creyeron, se capacitaron, se educaron y que están pensando en forjar un mundo mejor en este momento que es bastante complejo".







Posteriormente agradeció "a las instituciones y las vecinales que aportaron sus espacios y que se comprometieron; y a los centros de estudiantes por promover la participación y organización, y proponer proyectos que ayudan a transformar la realidad".







Finalmente transmitió el saludo del gobernador y señaló: "Él siempre nos pide que tengamos el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor, que generemos respuestas integrales a las demandas sociales, y de nuestra sociedad, pero sobre todo nos pide permanentemente que desde el lugar que cada uno de nosotros ocupamos, construyamos una provincias más grande, con más oportunidades, con más justicia social, con más jóvenes protagonizando el presente y el futuro".







Por su parte, el secretario de Juventud, Nicolás Mathieu, destacó el compromiso de los jóvenes y señaló que: "En momentos donde conseguir trabajo es difícil, son casi 500 los jóvenes que egresan de los cursos de oficios e idiomas y pudieron aprender a hacer lo que les gusta". En este sentido señaló: "Nos da mucha alegría cerrar un año donde hemos podido trabajar con vecinales, clubes, organizaciones y centros de estudiantes para que las políticas del gobierno provincial lleguen a cada vez más jóvenes en Entre Ríos. Es por esto que nos parece tan importante el apoyo de la ministra Stratta y el gobernador Bordet para llevar a cabo los programas Juventudes en Marcha y Elegimos Participar, donde podemos acompañar las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil y centros de estudiantes para potenciar el trabajo que realizan en todo el territorio provincial". Los programas Durante el encuentro se entregaron certificados a 400 jóvenes del departamento Paraná que participaron del programa Impulsate, que se capacitaron en diferentes oficios tales como maquillaje, diseño gráfico, fotografía, reparación de celulares, electricidad y masajes. Allí también realizó una muestra de las diferentes producciones realizadas durante el cursado, como de los saberes incorporados. Y se les brindó certificados también a un grupo de 70 jóvenes que finalizaron el curso de idiomas: dos niveles pertenecientes a inglés y tres a portugués.







A través del programa Juventudes en Marcha, el gobierno provincial financió 15 proyectos de diferentes ciudades entrerrianas por un monto superior a los 400 mil pesos. Esta propuesta busca fortalecer cuatro temáticas que surgieron del observatorio de problemáticas juveniles: adicciones, embarazo (maternidad/paternidad no deseada), inserción al mundo laboral (primer empleo), violencia de género, bullying y grooming. Se trata de una línea de financiamiento que el Ministerio lanzó este año para la Secretaria de la Juventud que financia hasta 30 mil pesos. Está destinado a grupos asociativos o que ya estén constituidos en otros espacios como clubes o asociaciones o fundaciones.







También durante este miércoles se otorgaron aportes en el marco del programa Elegimos Participar. En esta ocasión, la Secretaría de Juventud financió seis proyectos presentados de las localidades de Paraná y Tabossi, por una cifra superior a 130 mil pesos, los cuales forman parte de los casi 250 proyectos recibidos por el área por parte de centros de estudiantes secundarios y terciarios de toda la provincia. El objetivo general del programa, lanzado en el mes de octubre, es fomentar la participación política de los estudiantes secundarios y terciarios de la provincia organizados en sus centros de estudiantes, y financiar las iniciativas que surjan de estos espacios.







Cabe destacar que el desarrollo de la primera etapa del programa comenzó a principios de año, cuando se trabajó en distintas localidades con centros de estudiantes en formación, asesorándolos para que puedan conformarse e inscribirse en el Registro Único Provincial de Centros de Estudiantes, conforme a lo que dicta la Ley Provincial Nº 10.215. En este sentido, es de mencionar que este registro es requisito indispensable para que cada comisión directiva de los distintos centros de estudiantes tenga la posibilidad de presentar hasta dos proyectos en las distintas líneas de financiamiento que tiene el programa: proyectos que apunten al fortalecimiento del espacio del centro de estudiantes y a sus distintas actividades; proyectos de formación que requieran capacitadores especialistas en distintas temáticas que los jóvenes consideren necesarias desarrollar en su escuela; proyectos de actividades comunitarias o voluntariados.