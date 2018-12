Analizan conformar un servicio de rehabilitación en Santa Elena

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, junto a la directora del Iprodi, Cristina Ponce, se reunieron con el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra y representantes de la cooperadora del hospital local para examinar los pasos a seguir a fin de conformar un servicio de rehabilitación.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, mantuvo un encuentro de trabajo junto a la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce, el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra (FPV) y los representantes de la cooperadora del hospital de dicha localidad, Carlos Neuman y Roxana Velázquez. La reunión versó sobre los pasos formales a seguir para avanzar en la construcción de un servicio de rehabilitación anexo al nosocomio. Cabe señalar que, a tal fin, la asociación cooperadora presentó un proyecto en la Agencia Nacional de Discapacidad, que permitiría comenzar la obra civil con fondos de la Ley de cheques.



La ministra señaló: "Ha sido un encuentro muy provechoso ya que nos acompañó la directora del Iprodi, entendiendo que un proyecto de este tipo es algo muy serio que debemos llevar con toda la responsabilidad". Y acotó que también participó el intendente de Santa Elena, "a fin de interiorizarse en los pasos formales de aquí en más y ofrecer su acompañamiento en este proceso, así que fue una reunión interinstitucional donde estuvimos los diferentes actores involucrados, trabajando en común con la cooperadora para que esto llegue a buen puerto".



Velázquez indicó que restan cumplir pasos administrativos y técnicos, "en torno a la presentación del proyecto y las etapas previstas para su desarrollo, como también a fin de estudiar la pertinencia del servicio y relevar con qué profesionales se cuenta para poder dar sustento a la iniciativa, así que todavía queda mucho por delante".



Tras el encuentro Ponce señaló: "Fue una mesa de gestión en la que nos interiorizamos sobre este proyecto, pero además contamos con la gran ventaja de que esta ministra tiene una sólida formación académica en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, que es algo que nuestra Provincia no ha tenido a menudo y debemos capitalizar en estas instancias". La iniciativa Por su parte el abogado Carlos Neuman y la Terapista Ocupacional Roxana Velázquez, quienes acudieron en representación de la cooperadora del hospital de Santa Elena explicaron que la idea de conformar el servicio surge a partir del hecho de que muchos vecinos no tienen obra social o no cuentan con los recursos económicos para acceder a una rehabilitación en forma privada. Por lo tanto se trabajó en esta iniciativa para poder conformar este espacio con fondos de Nación, para que los ciudadanos de la zona puedan contar con el servicio en el propio hospital, mejorando notablemente su calidad de vida.



"Acudimos para darle a conocer a la ministra que fue aprobado un proyecto que fue presentado originalmente en 2012, a través de la cooperadora del Hospital de Santa Elena, para la construcción del servicio de rehabilitación con fondos de la ley de cheques de la Agencia Nacional de Discapacidad", explicó Velázquez de la cooperadora. La referente señaló: "Para nosotros fue sorprendente la recepción porque pensábamos que veríamos a la ministra para informarle sobre el proyecto, y nos encontramos con el interés y acompañamiento de más autoridades, así que nos vamos muy conformes".



A su turno Neuman manifestó: "Como cooperadora del hospital de una ciudad tan pequeña, es importante el acompañamiento de la ministra, del intendente, del Iprodi y de las direcciones dependientes del Ministerio, porque realmente para poder llevar adelante un proyecto de semejante envergadura es importante que el Estado acompañe". Presencias Cabe señalar que también estuvieron presentes el Coordinador General del Ministerio de Salud, Germán Coronel; y la Directora General de Hospitales, Karina Muñoz.