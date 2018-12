Paraná será sede de un encuentro sobre Edificaciones y Comunidades sostenibles

La actividad tiene el propósito de transmitir experiencias y conocimientos entre investigadores, especialistas y profesionales y movilizar al ciudadano.



"Me reuní con los organizadores del tercer encuentro latinoamericano que tendrá como una de sus sede Paraná; coincidimos que los temas que proponen debatir deben estar en la agenda de los gobiernos provinciales pero fundamentalmente de los gobiernos locales", dijo el vicegobernador Bahl al tiempo que sostuvo: "Necesitamos planificar el crecimiento de nuestras ciudades, para que sea de calidad, y esta actividad, es una buena oportunidad de conocer experiencias y de ampliar la mirada".



El encuentro será entre el 22 y 25 de Mayo del 2019, en las ciudades de Paraná y Santa Fe. La propuesta es brindar al público charlas y conferencias con invitados nacionales e internacionales, talleres demostrativos y minicursos, presentación de artículos, de productos y procesos sostenibles, concurso de proyectos, visitas técnicas y exposiciones.



Ariel Gonzáles, docente e investigador de la UTN Santa Fe explicó que la organización está a cargo de la seccional Santa Fe de la UTN, en conjunto con la Fundación Eco Urbano y cuenta con la promoción del Grupo de Trabalho en Desenvolvimento Sustentável, ANTAC (Brasil), que agrupa a personas y entidades involucradas con la transferencia de conocimientos y producción de tecnología para el ambiente quien realiza este tipo de eventos en Brasil. "Es un encuentro de comunidades sostenibles donde los investigadores y desarrolladores de tecnología presentarán sus trabajos a la comunidad en general" expresó.



La sede Santa Fe será más académica en tanto se prevé que la presentación en la Vieja Usina de Paraná "será más distendida y orientada al debate y exposición de experiencias", aclararon los organizadores".



Por su parte, Horacio Enríquez, de la Fundación Eco Urbano, sostuvo que "es una importante oportunidad para nuestra provincia y para la ciudad contar con la presencia de investigadores, representantes y líderes del sector público, para conocer lo que se está haciendo en el mundo en referencia a la construcción de nuestras ciudades y comunidades". Y agregó: "Estamos contentos por el compromiso del vicegobernador Bahl, por su interés en estos temas que de a poco van tomando un lugar central en la agenda de cada comunidad", expresó Enríquez.



El primer encuentro

Andrea Naguissa Yuba, profesora de la Facultad de ingeniería, arquitectura, urbanismo u geografía de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y representante de la Asociación Nacional de Tecnología en el Medio Ambiente Construido (ANTAC) expresó que "la asociación tiene 24 años y este tipo de encuentros se desarrollan desde el año 1997. La particularidad que tiene este encuentro es que es la primera vez que se desarrollará en un lugar que no es Brasil, en toda América latina".



Y agregó: "Las expectativas son muchas. Esperamos a un gran número de investigadores para poder discutir diferentes temáticas relacionadas a la sostenibilidad, cambios climáticos, gestión de residuos, viviendas sostenibles, energías entre numerosos temas que se abordarán".



El Encuentro

El evento se realizará los días miércoles 22 y jueves 23 de mayo de 2019 en la Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRSF) de Santa Fe. Y el día viernes 24 de mayo de 2019 en el Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina" de Paraná.



Las temáticas que se abordarán son: materiales, técnicas y sistemas constructivos, Recursos: obtención, distribución y consumo de agua y energía; Ciudades: infraestructura, gestión y planificación; Educación y transferencia tecnológica; Vivienda: innovaciones, Net Zero; Políticas públicas; Salud y ambiente construido; y Evaluación de la sostenibilidad.