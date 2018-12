Se realizó la final del Pre Diamante

Foto 1/2 Foto 2/2

Frente a un marco de público importante, los músicos seleccionados de las distintas Sub Sedes de Diamante para ganarse un lugar en las noches del próximo Festival de Jineteada y Folclore, que se realizará del 3 al 7 de enero en el Campo Martín Fierro. Zárate, Pavón y Urdinarrain fueron las Sub Sedes predeterminadas para este año por parte de la organización. El Ballet Emoveré desplegó nuestra danza tradicional a modo de apertura, bajo la coordinación del Prof. Emanuel Urriste.



Con exponentes de la cultura local, se conformó el jurado que determino los consagrados en la etapa clasificatoria. Ellos fueron, María Lucia Raffo, docente de música; Mario Mottola, por el Ballet Diamante Baila; Diana Zapata, por Las Mujeres del Litoral; Victor Acosta, por Las Voces de Montiel; Rómulo Acosta, por Los Chamarriteros; y Sergio Ocampo, por Sueños del Norte.



La música de Leandro Olguin llegó antes de conocerse los ganadores que estarán presentes en el Festival, quien versionó a artistas nacionales, como es Horacio Guarany; además de compartir el escenario con el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni, quien integró el reconocido grupo Los Musiqueros Entrerrianos.





Los ganadores por categoría son:



Belén Soria - Solista Vocal Femenino - Sub Sede Zárate



Agustín Leichner - Solista Vocal Masculino - Sub Sede Urdinarrain



Grupo Che Yunta Porá - Conjunto instrumental - Sub Sede Pavón



Grupo Terra - Conjunto Vocal e Instrumental - Sub Sede Pavón





Mención Especial



Eric Mazzetti - Solista Vocal Masculino - Sub Sede Zárate