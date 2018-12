Festival de Jineteada y Folclore: Este sábado es la final del pre Diamante

El Municipio de Diamante invita a la comunidad a vivir la final del Pre Diamante del Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2019 que se realizará este sábado 15 de diciembre, a las 21 horas, en Plaza San Martín. El cierre estará a cargo del artista Leandro Olguin.



El certamen, que tendrá lugar en el frente del Palacio Municipal, reunirá a músicos y cantores seleccionados de las Sub Sedes de Zárate (Buenos Aires), Urdinarrain (Entre Ríos) y Pavón (Santa Fe). En caso de lluvia, el evento se trasladará al salón del Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos.



Sobre los Pre Diamante, el Director de Cultura y Turismo, Marcelo Maddoni, resaltó que "por segundo año consecutivo, Diamante vuelve a realizar este certamen previo a nuestro Festival, que permite abrir las puertas al escenario Carlos Santa María a nuevos valores de la música. Este año, afianzamos lazos culturales con Zarate y Pavón, y establecimos nuevos con la ciudad entrerriana de Urdinarrain".



El Jurado determinará por rubro quienes subirán al escenario en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore 2018, en el mes de enero. Grilla Apertura ? Ballet Emoveré



Belén Soria - Solista Vocal Femenino - Sub Sede Zárate



Shannon Burgos - Solista Vocal Femenino - Sub Sede Urdinarrain



Cecilia Aranda - Solista Vocal Femenino ? Sub Sede Pavón





Eric Mazzetti - Solista Vocal Masculino - Sub Sede Zárate



Agustín Leichner - Solista Vocal Masculino - Sub Sede Urdinarrain



Carlos Juárez - Solista Vocal Masculino - Sub Sede Pavón





Alejo Basualdo Quindt - Conjunto Instrumental - Sub Sede Zárate



Los del Amanecer - Conjunto Instrumental - Sub Sede Urdinarrain



Grupo Che Yunta Porá - Conjunto instrumental - Sub Sede Pavón





Maypa Folk - Conjunto vocal e instrumental - Sub Sede Zárate



Imaginaria Folclore - Conjunto Vocal e Instrumental - Sub Sede Urdinarrain



Grupo Terra - Conjunto Vocal e Instrumental - Sub Sede Pavón





Leandro Olguin



Entrega de premios