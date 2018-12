La Facultad de Ciencias de la Gestión celebró su 13º Colación de Grado

Foto 1/2 Foto 2/2

Graduados de las licenciaturas en Administración de Empresas, en Comercio Internacional, en Turismo, en Economía y en Archivología, y egresados de las tecnicaturas en Marketing, Archivología, en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos, en Administración, en Comercio Internacional, en Turismo y Bibliotecario Documentalista, de la Facultad de Ciencias de la Gestión (UADER) recibieron el pasado miércoles los correspondientes certificados de finalización de sus estudios en la ceremonia de la Décimo Tercera Colación de Grado de la institución, en Paraná.



El acto tuvo lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Profesor Constancio Carminio" y contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, personal administrativo e invitados de organizaciones que se vinculan con la Casa de Estudio. Asimismo, una notable concurrencia de familiares y allegados de los egresados acompañó el acontecimiento.



A la hora de tomar la palabra, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Lic. Liliana Battauz, explicó que no se trataba de un discurso de despedida e invitó a los flamantes profesionales a continuar vinculados con la institución académica. "Compartimos la satisfacción de una etapa cumplida y dejamos abierta la puerta y hecha la convocatoria para seguir transitando juntos otros caminos". En ese sentido dio cuenta de los espacios con que cuenta y contará la Facultad, tales como los Observatorios de investigación y el posgrado en Especialización del Desarrollo Territorial, que pueden tomarse como nuevas oportunidades para quienes finalizaron esta etapa.



La Lic. Battauz también hizo referencias a las dificultades que atraviesa la Universidad pública, entendiendo a esta organización como un ámbito no solo de aprendizaje académico sino también, social y político. "Los insto a ejercer un rol activo en la valorización pública del conocimiento universitario", insistió.



Asimismo hizo un llamado a no perder de vista que la formación universitaria que recibieron fue en una institución pública y gratuita; "la conciencia que tengan de ello será proporcional al compromiso que asuman frente a la sociedad", subrayó.



Este aspecto también fue destacado por la Licenciada en Comercio Internacional Fátima Acosta, quien tuvo a cargo el discurso en representación de sus pares graduados. Rescató que es primera generación de universitarios en su familia e hizo un reconocimiento a la posibilidad de formarse que tuvo en la UADER. En relación al recorrido académico, expresó: "Cuando elegimos qué estudiar ya soñábamos con recibirnos y hoy cumplimos nuestra meta con el precio justo del esfuerzo que necesariamente tuvimos que pagar. Ahora corresponde soñar nuevamente porque nuestra vida profesional es el camino que aún nos falta por recorrer. Lleno de incertidumbres, pero a la vez colmado de oportunidades y de desafíos por delante".



A la toma de juramentos y la entrega de diplomas, siguió la distinción al mejor promedio de la Facultad de Ciencias de la Gestión, que recayó en Luis Ángel Ramírez, Licenciado en Economía, con un promedio de 9,05.



Tras el acto, los agasajados compartieron un brindis en la sede del Anexo de la FCG, ubicado en calle Urquiza 1347.