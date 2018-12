Habilitaron hogar para mujeres víctimas de violencia en Concepción del Uruguay

Con la presencia del presidente municipal José Eduardo Laritto y de la senadora nacional Sigrid Kunath, entre numerosas autoridades de distintos organismos estatales y de la sociedad intermedia de la ciudad, quedó formalmente habilitado esta mañana el Hogar de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencia.



Durante la ceremonia, la senadora Sigrid Kunath, quien desde distintas responsabilidades de gobierno ha promovido acciones para mejorar la convivencia social, agradeció la tarea realizada por las instituciones del estado, de la sociedad civil y de las universidades, que "están interpeladas por nuevas problemáticas".



"Deseamos que la ocupación del Hogar sea poca y que en cambio sea un espacio de encuentro, donde se pueda trabajar en prevención, visibilizar esta problemática, y donde construyamos ?colectivamente- nuevas formas de relacionarnos", señaló la legisladora que puso de relieve también el compromiso que asume el equipo de trabajo en una misión que demanda "gran intensidad en el desempeño cotidiano".



No obstante la gravedad que adquiere el tema, Kunath evaluó que en la actualidad existe una menor tolerancia hacia la violencia de género, "lo que representa una señal de cómo las sociedades se van deconstruyendo y construyendo nuevamente, para relacionarse de las mejores maneras".



La casa inaugurada hoy en Concepción del Uruguay viene a sumarse al sistema de protección integral hacia la mujer existente en Paraná, Concordia, Colón y próximamente Feliciano, por gestiones que llevan adelante el estado entrerriano, los municipios y la comunidad en general.



Al respecto la senadora nacional subrayó que "la respuesta tiene que ver con las modalidades que adoptan las políticas de estado, vinculadas a las nuevas demandas de nuestra comunidades". Articulación Inmediatamente el intendente José Lauritto tuvo palabras de reconocimiento a la culminación de un objetivo que demandó largos esfuerzos. "Esto es dolorosamente necesario", para agregar que el acto de habilitación del Hogar "no es celebratorio y tiene que ver con el ser humano".



El mensaje del titular del DEM estuvo dedicado ?fundamentalmente- a agradecer a funcionarios e instituciones comprometidos en defensa de la no violencia contra la mujer. Entre ellas destacó la acción de la senadora Sigrith Kunath, "quien hace diez años pegó el primer grito para organizar estas estructuras", dijo.



También elogió la predisposición del Coordinador de Fiscales de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi porque "siempre que se planteó este tema, desde la voz de los que nos pidieron la protección y la contención de las mujeres en estas situaciones, hemos tenido una puerta abierta en Ud.", a la Municipalidad de Concordia que "permitió que el botón antipático fuera instalado aquí", a Mara Pérez, por su lucha en defensa de temas que atañen a la violencia contra la mujer, al senador René Bonatto que acompañó la iniciativa, a los concejales de todos los bloques del Concejo Delibernate, al Sindicato Municipal y a la Asociación de Trabajadores del Estado.



En tal sentido, el intendente habló de la importancia del trabajo articulado. "De otra manera sólo se trata de abrir una casa y nada más", enfatizó. Características El Hogar, localizado en 25 de Mayo 293 y que lleva el nombre de "Nuevo Amanecer", funcionará las 24 horas, durante todos los días del año, conducido por ocho personas dependientes del municipio.



En relación a sus comodidades, el lugar cuenta con capacidad para ocho personas, con disponibilidad de cunas y moisés, destinado a aquellas mujeres que deban resguardarse allí junto a sus hijos.



Asimismo, han sido adoptadas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida de la mujer que ingresará a la casa ?exclusivamente- por oficio judicial ante la necesidad de protección y alojamiento temporal y gratuito a mujeres en situación de violencia que tengan que abandonar su domicilio habitual y no disponen de otro lugar seguro para alojarse.





Del simbólico corte de cintas y entre muchas personas que trabajaran para incorporar este ámbito de lucha contra la violencia de género, participó la convecina Mara Pérez, quien desde hace muchos años lucha para visibilizar una grave problemática ciertamente silenciada por la comunidad.