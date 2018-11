Concordia: Planta de la ex Citrícola Ayuí fue rematada y adquirida por una firma

La planta de la ex Citrícola Ayuí fue rematada y adquirida por una firma local. El establecimiento que por décadas se dedicó al citrus de la zona, fue adquirido por el grupo empresario local DILFER, propietario de las firmas ConsuMax, Centro Eléctrico, Casa Rizzi, Cierto Argentina y Las Rosas.



Luego de algunos vaivenes con grupos empresarios orientales, finalmente el martillero Marcos Roisman bajó su herramienta tras la propuesta de los mencionados empresarios concordienses.



La propiedad, ubicada en la zona de Villa Zorraquín (al norte de Concordia), cuenta con 21 hectáreas, 12 mil metros de galpones con playas de carga, cámara frigorífica y oficinas, entre otras utilidades.



Citrícola Ayuí nació en 1962 y hasta la década del 80 perteneció a la familia Sambiasi, cuando fue adquirida por el Grupo De Narváez, que estaba conducido por el ex diputado nacional Francisco De Narvaez.



En sus últimos años de actividad, la empresa enfrentó una serie de problemas a los que no escaparon la mayoría de las economías regionales, tras lo cual cerró sus puertas, quedando las instalaciones con un futuro incierto, hasta la noticia conocida este jueves con la toma de posesión que hará la familia Sborovsky.



Según se precisó a Diario Río Uruguay desde la firma adquiriente, se prevé la puesta en valor de dicho predio, donde se prevé invertir más de 200 millones de pesos para consolidar un importante Centro Logístico, que es el principal destino de esta adquisición, además del desarrollo de un área destinada a la Responsabilidad Social.



Desde la empresa Dilfer se afirma que la operación comercial también redundará en más puestos de trabajo local y de mayor calidad, además de contribuir a la descongestión del tráfico vehicular dentro de la ciudad



Asimismo se recuerda que, dentro de ese mismo plan de expansión, el grupo empresarial CON raíces en Concordia planea crecer a nivel nacional, mediante una reciente asociación con Sancor Salud, proyectando productos para todo el territorio argentino.