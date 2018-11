Abrió la inscripción al dictado de la Diplomatura en Energías Renovables

En el acto de apertura, el secretario de Producción, Álvaro Gabas, resaltó "el trabajo articulado y mancomunado de la Municipalidad de Villaguay, como de la Uader y de quienes componemos la Secretaria de Producción, ya que se trata de ámbitos académicos y ejecutivos, tanto provinciales como municipales, que suman al crecimiento de la provincia, buscando entre todos el bien común, la potencialidad del conocimiento y la idoneidad de quienes tienen que brindarlo para que los mismos sean aplicados correctamente".



"El tema de Energía Renovable es muy importante, ya que vamos avanzando y creando con esto las necesidades, adaptándonos también a los tiempos y las distintas ofertas y requerimientos que tenemos por parte del mercado", acotó.



Señaló, además, que "la universidad lo que tiene fundamentalmente es la posibilidad de formar profesionales, técnicos y especialistas en esta materia, que es lo que nosotros requerimos desde la producción, porque necesitamos que el sector productivo empiece a adaptar estas nuevas energías y comience a adoptar la opción de tener como insumo la energía renovable, por lo que hay que tener técnicos bien formados en el tema".



Por último, el funcionario destacó que la Energía Renovable, paralelamente de lo que significa en insumo para la producción, busca estar siempre dentro de un marco de desarrollo sustentable, responsable y amigable con el medio ambiente, siendo estas premisas no solo del trabajo en sí y lo que significa, sino el trabajo que lleva adelante nuestro gobernador Gustavo Bordet para las políticas de producción y medio ambiente" .



Por su parte el decano de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Anibal Sattler, expresó: "Esta es una propuesta que tiene como objetivo un espectro amplio, pensado en el estudiantes, ya que no se requiere la finalización del secundario para ser realizada, lo que nos permitirá darle capacitaciones a todos aquellos que están involucrados con el tema, siendo una diplomatura que cuenta con 350 horas de duración, un año aproximadamente, la cual ya tiene un alto interés de cursado, comenzando de lleno el año próximo".



"La idea es que todos los interesados puedan hacerlo, ya que sabemos que hay grandes expectativas. Desde el momento en que comenzamos a dialogar con el secretario de Producción respecto de otros temas de trabajo que estamos realizando en conjunto, este fue uno de los temas que surgieron y quiero destacar que la propuesta surge desde allí, desde aquella reunión, y es mérito del contador Gabás y su equipo de trabajo, que esto se esté plasmando hoy", destacó Sattler.



Además, el decano explicó que "se trabaja mucho desde la Uader en lo que es el fomento de prácticas y enseñanzas que sumen a la provincia, que lleven crecimiento y que, como en el caso de esta diplomatura, forjen el inicio de muchas especializaciones más, siendo el área académica la indicada para reforzar esos conocimientos para todos los entrerrianos".



A su turno, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, dijo que "es un honor para la ciudad ser sede de este comienzo de diplomatura, en un aprendizaje que forma parte del desarrollo y el crecimiento de la producción y el medio ambiente".



"Villaguay está ubicada estratégicamente en el mapa de la provincia, y es por ello que no solo aportamos a la producción sino también a la llegada de muchos entrerrianos de todos los puntos que deseen formarse y capacitarse en esto, que promete una tarea relevante e importante, por lo que cuando nos propusieron sea esta la ciudad elegida, coincidimos y consentimos la actividad. Todo lo que sume en valor agregado, acompañado de crecimiento para la provincia siempre será bienvenido y apoyado por este gobierno municipal", finalizó.



Conferencia



La conferencia sobre "Matriz energética argentina: desafíos de las energías renovables en el desarrollo sustentable", estuvo a cargo de Andrés Omar Ombrosi, integrante de la Plataforma de Tecnología de Energías Renovables del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires y consultor por la Universidad Provincial del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (UPSO).



Luego de esta, quedó habilitada la inscripción, tras el objetivo general de brindar herramientas que favorezcan la gestación de políticas y proyectos asociados al uso de energías renovables, haciendo hincapié en la eficiencia energética y el uso responsable. La diplomatura se dictará en modalidad semipresencial y está destinada a quienes acrediten conocimientos respecto a la producción o consumo de recursos energéticos y aplicación de tecnologías (con estudios primarios completos).



Cabe señalar que la propuesta de capacitación surgió a partir del convenio rubricado entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Producción de Entre Ríos; sumándose para llevar adelante la implementación la municipalidad de Villaguay.



Además en el acto disertó el ingeniero en construcción Tommy Lindström, proveniente de Suecia, invitado por la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático (Ramcc), espacio del que es consultor.



Participaron también autoridades de la Universidad, la Secretaría y el municipio.



La diplomatura fue diseñada desde la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio de la Uader, con asesoramiento académico de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a través del cuerpo docente y de investigadores de las licenciaturas en Biología y Gestión Ambiental.