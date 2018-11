En Concordia, los clubes de canje van creciendo y suman más adeptos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Quieren diferenciarse del trueque en el canje, ya que todos los productos tienen un valor, se juntan los domingos donde cambian elaborados, insumos, artículos de limpieza y ropa en perfectas condiciones de uso. Aseguran que cada domingo llegan entre cuatro o cinco personas nuevas con mercaderías o elementos para canjear, la idea es sumar a más personas para que "el canje" siga creciendo.



El grupo surgió en las redes sociales bajo el nombre "Intercambio Manos Unidas Plazoleta Sociedad Rural", se ingresa enviando la solicitud al grupo. Los viernes desde las 18,30 en adelante se convoca en la plaza donde se canjean todo tipo de productos, como ropa usada y calzados, comidas e insumos.



"Cosas que no sirven en tu casa a otras personas seguro le sirven, aclaramos que no se manejan bonos ni plata, sólo las cosas tienen valor, por ejemplo si tengo un maceta que no me sirve, pido dos productos puede ser una harina y una azúcar, hay cosas que valen más como una botella de tomate de litro equivale a tres productos, un paquete de yerba de kilo equivale a cuatro productos, tenemos una tabla de equivalencia y la gente se maneja con eso", explica Luján Bordón.



Cuenta que los domingos es el día de mayor concurrencia por la mañana con más de cincuenta personas y los productos más buscados son: harina, leche, azúcar, aceite, yerba y azúcar. "En mi caso no elaboro y llevo entre 15 y 20 kilos de harina o lo mismo en azúcar por cada domingo y algunos maples de huevo, canjeo con la gente que amasa sorrentinos, fideos y hace un montón de comidas dulces y saladas".



Otros elementos de mayor demanda son los artículos de limpieza como detergente, jabón, limpiadores de piso y papel higiénico lo más buscado es lo esencial en los hogares.



La experiencia es beneficiosa para todas las partes y las personas se van conformes, "todo el mundo tiene la oportunidad de canjear se llevan a su casa comida y no se vuelven con sus cosas".



Para aquellos que quieran sumarse pueden hacerlo el mismo viernes a partir de las 18.30 horas en la plaza y luego se va publicando lo que llevarán el domingo por la mañana. La idea es llevar una mesa o un mantel y conservadoras para no perder la cadena de frío, indicó finalmente Bordón. (El Sol)