Schaab: "Es el tramo final de un año difícil para los trabajadores"

El Secretario General del Sindicato de la Carne, Elbio Schaab, explicó los proyectos del gremio, los objetivos alcanzados en paritarias en 2018 y su perspectiva para el año entrante, destacando la unidad del movimiento obrero para enfrentar la dura situación económica que afecta a la Argentina.



"Es el tramo final de 2018 y no podemos negar que ha sido un año difícil. Trabajamos mucho para llegar con soluciones para los trabajadores que representamos, porque la situación económica que se está viviendo es compleja. Esperamos que el próximo año empiece mejor y que las cosas generen mejores expectativas", dijo.



El Sindicato de la Carne tuvo representación días atrás en una reunión reciente con el flamante secretario de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, Fernando Quinodoz. "Nos atendieron bien, pudimos contarles nuestra forma de trabajar, que es lo que buscábamos. Se preocupó por la actividad y el trabajo de los frigoríficos y quedó establecido además que el 5 de diciembre habrá otra reunión, en este caso con todos los sindicatos de la carne de la provincia, para mostrarle cada situación particular, porque hay distintas realidades", comentó Schaab.



Sobre este punto, agregó que "Hay exportadores y hay un mercado interno. Los exportadores están bien, tomando gente incluso. Pero los que representan a los mercados internos no la están pasando bien y ahí tenemos que trabajar mucho, porque no es un momento sencillo. La idea es plantear reuniones con estos frigoríficos para generar vínculos políticos que generen soluciones y que esos lugares que no la están pasando mal repunten y puedan tomar más gente, que siempre sería algo positivo".



Paritarias

La situación económica y social del país no es óptima, esa es una realidad palpable a diario. En ese contexto ha sido un año de muchas reuniones para ir llegando a través de las paritarias a sueldos de trabajadores que al menos no pierdan ante la inflación. "Tuvimos paritarias a principio de año, eran números que rondaban en torno al 20 por ciento en ese momento para carnes rojas. Después se reactivó esa negociación y se arregló un 16 por ciento más y un aumento no remunerativo, y también en carnes blancas tuvimos y tenemos reuniones permanentes con la parte empresarial y habrá novedades en forma inminente. Peleamos por no quedarnos atrás, es una inflación tremenda la que se vive".



"Seguimos gestionando para los trabajadores, estamos para acompañarlos y hacerlo de la mejor manera posible. Es nuestra función. Les pedimos que confíen en nosotros. Hay que cuidar el trabajo hoy, pero siempre apostando a estar mejor", agregó.



Cenas de fin de año

Por otro lado, el Sindicato de la Carne prepara sus cenas y bailes de fin de año. "En la situación que vivimos, que no es óptima, a veces parece que no hubiera tantas ganas. Pero no queremos dejar de hacerlo, porque es una forma de reconocer y agradecer el esfuerzo de los trabajadores, y que puedan estar en familia y pasarla bien. Estamos con los preparativos", dijo Schaab.



"El 8 de diciembre se hace la fiesta de fin de año para Crespo y alrededores. Y el 22 la hacemos con los frigoríficos de Paraná y la zona. También repartimos la canasta navideña, que es una ayuda extra para esta época. Es lindo encontrarse en una fiesta, pasarla bien y olvidarse de los problemas al menos unas horas. Por eso la decisión de, pese a todo, desarrollar las propuestas, como cada año", opinó.



Trabajos en la sede

Pese a la complejidad de la economía de la Argentina, se logró avanzar meses atrás en varios espacios de la sede del Sindicato de la Carne, ubicada en Avenida Pesante 2056, para optimizar el espacio físico, sumando salas de reuniones, sectores para reuniones sociales, quedando a la expectativa de finalizar, cuando mejore la situación económica, un sector que servirá de alojamiento para trabajadores representados por el Sindicato que necesiten pernoctar por cuestiones personales alguna noche en Crespo.