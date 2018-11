Analizan incorporar nuevas herramientas a procesos de enseñanza - aprendizaje

Lucas Malaisi, autor de la iniciativa y promotor a nivel nacional de este nuevo enfoque pedagógico, dialogó con Bahl luego de haber participado de la reunión en la comisión de educación del Senado entrerriano donde se debate la iniciativa.



La educación emocional, una herramienta novedosa que versa sobre el desarrollo de habilidades emocionales de los estudiantes, suscita la atención de jóvenes, adultos, educadores y profesionales. El vicegobernador Bahl se interiorizó sobre la iniciativa que presentó el senador de Colón, Pablo Canali, y que ya se debate en la comisión de educación; también los senadores juveniles de Feliciano trajeron el tema al recinto.



En la reunión, Malaisi, Psicólogo, autor de la ley y Presidente de la Fundación Educación Emocional, explicó que "así como en las escuelas se estudia lengua, historia o geografía es necesario tener un espacio donde desarrollar la inteligencia emocional para poder combatir la problemáticas social que nos atraviesan, como bulling, suicidios, maltratos, violencia" y sobre esto ejemplificó: "es muy difícil que un niño que está sufriendo maltrato en su casa logre en la escuela conectar con los contenidos de matemáticas".



"En Entre Ríos hay una altísima aceptación social a esta temática y en la figura del vicegobernador encontré una persona muy consciente de las dificultades sociales y que aprecia la importancia de esta herramienta. Me voy muy conforme de estas reuniones en la legislatura porque la propuesta cayó en tierra fértil", agregó.



Del encuentro en la vicegobernación también participó Carlos Sigvardt, director de la Departamental de Escuelas de Nogoyá e integrante de la Fundación desde donde realiza capacitaciones.



Carlos asiente con la cabeza ante las declaraciones de Lucas y coincide en que resulta urgente y necesario "empezar a hablar de las emociones en las escuelas". "Hemos avanzado en el marco del dialogo para construir un nuevo paradigma" dijo en referencia a las reuniones mantenidas con los senadores y con el Vicegobernador y remarcó el trabajo de los estudiantes de Feliciano que participaron de la edición 2018 del Senado Juvenil con un proyecto denominado "El poder de las emociones". "Fuimos entrevistados por los chicos que estaban buscando sustento a sus fundamentaciones y lo que más no agrada es saber que ya lo han puesto en práctica en su institución más allá de los resultados del programa".



Debate en comisiones



En la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la cámara Alta, los senadores analizaron proyectos sobre educación emocional, dislexia, y educación sexual. Para el debate recibieron a los referentes en la temática.



En su proyecto de ley, el senador por Colón solicita que se incluya en la Currícula Educativa las prácticas de Educación Emocional en forma transversal a cada contenido curricular. Asimismo la asignatura titulada Educación Emocional como contenido obligatorio constituyente de una unidad pedagógica en todos los niveles de educación formal. Dichos contenidos y dinámicas serán abordados asimismo en forma trasversal a todas las asignaturas que actualmente constituyen la currícula educativa, sin perjuicio de la asignatura que por esta ley se crea.



Establece además que deberá realizarse una capacitación gratuita para todos los docentes de la escuela pública en relación a los contenidos de Educación Emocional, respecto de sus cuatro pilares: 1) Educación Emocional de Niñas y Niños. 2) Escuela para Padres de Educación Emocional. 3) Educación Emocional para el Manejo de las Emociones en los Educadores. 4) Educación Emocional en la Relaciones Interpersonales e Institucionales.



También dentro de los 10 artículos del texto, se lee que deberá conformarse en el marco del Consejo General de Educación, el Gabinete Técnico Interdisciplinario de Educación Emocional, el que deberá conformarse por profesionales docentes y no docentes de diferentes disciplinas que tengan conocimientos, experiencia y/o autoría sobre dicha temática.