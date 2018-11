Intensa actividad de orquestas y coros juveniles durante el fin de semana

Foto 1/2 Foto 2/2

A poco de finalizar el año lectivo, las formaciones ajustan sus repertorios para dar cuenta del trabajo realizado en 2018 y ofrecen al público funciones en distintos encuentros y festivales.



La agrupación concordiense infantil y juvenil La Chamarra, dirigida por el músico Marcos Gowda, actuó desde las 10 del viernes en la "Semana de las Artes" de la escuela 70 "Eva Duarte" de su ciudad, invitados por la institución, mientras que lo propio hizo en la escuela N°15 de Concepción del Uruguay la Orquesta Escuela Alberto Soriano de esa ciudad, dirigidos por el maestro Gastón Pletti.



En la capital entrerriana, la orquesta sinfónica Cunumí participó el viernes de tarde de la FIT (Feria Interescolar de Talleres) y del encuentro de folclore de la Escuela Hogar "Eva Perón", lugar donde además los músicos tienen su lugar de ensayo semanal. En el evento participaron la mayor parte de las escuelas del complejo, donde se podían apreciar y adquirir trabajos de producción de los establecimientos, con participación de toda la comunidad educativa. En ese marco, la Cunumí dio el toque sinfónico hacia las 19, participando del cierre del 39° aniversario del Encuentro de Folclore de la institución.



Un rato más tarde, la misma agrupación puso el marco musical a la Noche de los Pijamas, en pleno centro de la capital provincial y a cielo abierto.



En efecto, sobre calle Buenos Aires y en un tablado armado especialmente, los dirigidos por Eduardo Retamar dieron su concierto pasadas las 21, en el marco de este festejo organizado anualmente por la Biblioteca Popular del Paraná.



La novena edición de la Noche de Pijamas de la biblioteca se realizó desde las 20 y hasta la medianoche, teniendo este año la temática Una mágica noche en Oz, dentro del mundo narrado de El mago de Oz, un clásico de la literatura infantil escrito por Lyman Frank Baum y editado en Chicago (EE.UU) hacia 1900.



La orquesta ejecutó un repertorio variado compuesto por piezas clásicas, músicas de cine ?como algunos fragmentos de la saga de Piratas del Caribe?para cerrar con una versión de El Humahuaqueño, en donde el numeroso público compuesto por niños y padres acompañó con las palmas. La actuación tuvo, además, un perfil didáctico, pues la maestra de ceremonia ?la actriz María Luz Gómez? aprovechó la oportunidad para preguntar a algunos gurises de la orquesta sobre las particularidades de sus instrumentos y formas de ejecución, además de invitar, a través de la palabra del propio director, a todos los chicos que tengan inquietudes musicales para sumarse a las filas de la orquesta en cualquier época del año.



Sábado musical



Por otra parte, la agrupación Toque Minuán, dirigida por el profesor Juan Sebastián Barbero, también tuvo su oportunidad de mostrar al público su trabajo de ensamble. Desde las 11.30 en las instalaciones del Museo Histórico Martiniano Leguizamón de Paraná, los chicos interpretaron un repertorio variado que incluyó un Minuet de Diabelli, músicas de películas como Mi reflejo ?del filme Mulan, de Disney? además de dos piezas solistas interpretadas por profesores de las cátedras de instrumentos. El cierre fue con Todos quieren ser un gato jazz, ?del filme Aristogatos? ideal para las palmas de los presentes, muchos de ellos los propios padres de los intérpretes, además de los invitados.



Gurises EnCanto 2018



El sábado de tarde, en una jornada típicamente primaveral, se realizó en la paranaense Escuela del Centenario, el encuentro coral "Gurises EnCanto" con la participación de los coros Magia de voces, Sumando Voces y la Orquesta San Agustín.



En el comienzo, los jóvenes músicos participaron juntos de la apertura junto a sus maestros Alan Dunand y Pablo Gómez ?directores del Magia de voces y Sumando Voces, y la Orquesta San Agustín, respectivamente? con un repertorio de clásicos del folclore que incluyó, entre otros, La Vestido celeste. Un público variopinto ubicado en las cómodas butacas de la escuela, festejó con aplausos y palmas, sin que faltara el mate como acompañante obligatorio.



Algunos jóvenes instrumentistas destacaron la importancia del trabajo colectivo y la oportunidad del estudio sistemático. "Yo empecé en el 2010 en la Orquesta San Agustín", cuenta Anabela Ayala, 19 años, flautista. "Y hace dos años me integré también a la Minuán. Toco también en la Iturain. Me gusta lo variado del repertorio", subraya.



Por su parte, Melanie Hileret cuenta que empezó en la Mitai Koi y también integra la Minuán. "Lo que más me gusta es mostrar cómo somos, porque eso se puede hacer con la música", destaca. "Lo que sí, hay que estudiar mucho. Vienen chicos de todos lados a vernos, por eso está bueno hacer canciones distintas". Ambas guardan como recuerdo imborrable, la participación en la Fiesta del Mate con las orquestas San Agustín y Mitai Koy. "Ojalá se nos dé otra vez", concluyen a dúo.