UBA realizará un estudio sobre Alzheimer en la provincia

La Ministra Velázquez, recibió al presidente del Programa de Alzheimer de la Universidad de Buenos Aires, Luis Ignacio Brusco. La funcionaria se interesó en el trabajo que desarrolla este espacio, y le transmitió a Brusco que contará con el respaldo de la cartera sanitaria para encarar un estudio que permita conocer la prevalencia de Alzheimer en nuestra provincia y la naturaleza de su causa (por predisposición genética o si es de origen mutlticausal). Del encuentro participó también la directora General de Hospitales, Karina Muñoz.



Tras la reunión Velázquez señaló: "Esta autoridad en la materia a nivel nacional, como es el doctor Brusco, nos puso al tanto de las acciones que vienen desarrollando el interés en colaborar con un estudio en la provincia, y creemos que hay mucho para hacer en conjunto, sobre todo al tratarse de una enfermedad crónica, no transmisible, incapacitante y que, en muchos casos, se puede retrasar su comienzo con medidas simples".



En tal sentido la funcionaria recordó que desde el Ministerio de Salud se viene dando un fuerte impulso a las acciones de prevención, captación oportuna y nominalización en diferentes patologías (como diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares); "y estamos promoviendo con fuerza desde el primer nivel de atención tanto actividad física como hábitos saludables, que se han incorporado a las prestaciones ofrecidas por los equipos de nuestros centros de salud".





Estudio de la prevalencia de Alzheimer en Entre Ríos



Las autoridades acordaron reunirse nuevamente para firmar un convenio de cooperación (específico para este estudio) entre el Ministerio de Salud y el Programa de Alzheimer, que tendrá fundamentalmente dos puntos críticos: uno en cuanto al estudio del Alzheimer esporádico (el más extendido), y otro de mutaciones genéticas para Alzheimer que es más específico.



Para desarrollar la tarea de investigación se contará con los equipos interdisciplinarios de la UBA y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que ya vienen trabajando en la materia, que mediante este convenio interactuarán con el recurso humano de la provincia de Entre Ríos.



En cuanto a la modalidad de trabajo, tanto para localizar los pacientes con Alzheimer que tienen una característica específica étnica (que en este caso es contar con ascendencia de alemanes del Volga), como para la característica poblacional general se realizará el estudio tomando muestras de saliva. Estas muestras permitirán determinar la característica regional de riesgo para tener la enfermedad.



En el encuentro Brusco brindó información sobre el trabajo de estudio de las características genéticas de la Argentina que lleva adelante la UBA, indicando que uno de los puntos de interés tiene que ver con estudiar en particular a determinados grupos poblacionales de Entre Ríos. Esto se basa en el hecho de que el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), ha recibido pacientes entrerrianos de grupos familiares con ascendencia de alemanes del Volga, por lo que fundamentalmente interesa este grupo poblacional con fuerte presencia en la provincia.



"La universidad está caracterizando la genética típica de nuestra región, que es diferente a los sajones o a los grupos de Estados Unidos ya que cada uno tiene su propia característica, para a partir de esa información poder definir con precisión el diagnóstico y tratamiento", explicó Brusco.



Cabe señalar que el contar con esta información permite adoptar las instancias preventivas necesarias para evitar que la enfermedad comience tempranamente. "Uno sabe que los factores metabólicos tienen un rol central para desencadenar la enfermedad: la presión arterial, colesterol, diabetes, estrés, ejercicio aeróbico y la alimentación, impactan de manera diferente en el cerebro si uno tiene genes para tener Alzheimer que si uno no los tiene; entonces es importante saber dónde estamos parados para saber de qué manera se trabaja", manifestó el especialista.



Brusco detalló: "A una persona que ya está con Alzheimer, todo el sector del hipocampo comienza a atrofiarse con una progresión del siete por ciento anual; y se ha probado que cuando el paciente adulto hace ejercicio aeróbico cuatro veces por semana, dicha progresión se reduce al cuatro por ciento anual. O sea que simplemente con ejercicio aeróbico se puede retrasar la progresión de la enfermedad", manifestó.



Brusco agregó que la adopción de hábitos saludables permite retrasar hasta cinco años el comienzo de la enfermedad en los pacientes denominados multigenes (quienes no presentan mutaciones que predisponen a desarrollar la enfermedad), "con lo cual baja a la mitad el número de pacientes, y tiene su consecuente reducción de costos, ya que se estima que cada paciente con Alzheimer multiplica por 10 el gasto en salud", supo APF.



Finalmente, el referente declaró: "Si uno observa el cerebro de un paciente convencional y el de un paciente con una mutación, son iguales: es un modelo de Alzheimer, lo que los diferencia es la vía por la que llegan a desarrollar la enfermedad"; agregando que si bien sólo el cinco por ciento de los pacientes con Alzheimer presentan una mutación, algunas de las mismas no están descriptas y por ende los médicos no las descubren.