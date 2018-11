Este fin de semana se realiza la Feria de Diseño de la Región Centro

Foto 1/2 Foto 2/2

La Feria se realizará desde el viernes 16 y se extenderá hasta el domingo 18 de noviembre en el predio donde se encuentra el centro cultural provincial La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861 (Corrientes al final) de la ciudad de Paraná. El evento, de acceso libre y gratuito, reunirá 60 stands con expositores del sector diseño de Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba. La iniciativa se realiza por segunda vez, cuenta con el apoyo del CFI Región Centro y el Consejo Federal de Cultura, y tendrá como anfitrión a Entre Ríos a través de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno provincial.



Integración regional

"Esta es una feria que se viene realizando desde el año pasado entre las tres provincias. Además de los stand donde expondrán los diseñadores, habrá artistas, performance y desfiles; que en el caso de Entre Ríos no son solo de Paraná, sino de diferentes localidades. Apostar a la cultura es una decisión política del gobernador Gustavo Bordet, en este caso acompañando el trabajo de diseñadores en particular y emprendedores de diferentes sectores de las industrias culturales", subrayó la secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, al presentar la propuesta ante los medios.



A su momento el director de Gestión Cultural, Germán Gomez, señaló que el evento se realiza "en el marco de políticas de integración entre las tres provincias. Es de interés de los tres gobernadores apoyar las industrias culturales, por eso se busca el intercambio entre los productores creativos, en este caso, puntualmente en diseño. También habrá instancias de formación y artistas en vivo de cada provincia, además de la posibilidad de que los diseñadores muestren sus producciones en la pasarela", señaló Gomez.



Por su parte, el coordinador de Industrias Culturales, Anibal Beorda, remarcó que el objetivo de esta Feria "es crear nuevos mercados regionales, fomentando el vínculo entre comerciantes y productores de las industrias culturales. Por eso, no solo van a participar los que fueron seleccionados para exhibir y vender sus productos sino también quienes se inscribieron en instancias previas de preselección". Beorda informó que también habrá todos los días capacitaciones específicas del sector y un espacio puntual para diseñadores de videojuegos con quienes el público podrá interactuar.



Música, djs y artistas visuales en vivo

Se realizarán todos los días actividades en el escenario que estará ubicado en la explanada ubicada entre La Vieja Usina, el Instituto Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones. Desde las 19 habrá bandas tocando en vivo, iniciando el viernes 16 el grupo entrerriano "Valbé", continuando el sábado con "San Telmo Lounge" de Santa Fé y culminando el domingo con "Pachecos" de Córdoba. A las 22 vuelve al escenario la música en vivo, con el grupo santafesino "Diamantina" el día viernes, los entrerrianos "Factor Funk el día sábado y los cordobeses "Ramón Ramonda" el el domingo.



A diario el público podrá apreciar también la performance "Pelos paganos" de Ariel Mansilla, interactuando con proyecciones interactivas de "Cosmo-media". El viernes estarán interviniendo además las performances "Jungla urbana" a cargo de División x dance y "Cuerpos en alto" de Berenice danza; contando también con la presencia del Dj set Gastón Polumbo y Visuales en vivo por Julio Gambero de Córdoba.



Mientras el sábado se sumará la performance "Arte drag en cuerpo y alma" por Reina heels, con los entrerrianos Dj set Lauphan y Visuales en vivo a cargo de Gisela Faure. El domingo "Litoral stand up comedy" con Nacho Koornstra y Eva Cabrera, estarán en la grilla junto a los santafesinos Dj set Farsa y los Visuales en vivo de Francisco Castell.



Los desfiles de indumentaria y accesorios se realizarán a las 20, siendo el viernes 16 el turno de Córdoba, el sábado 17 el de las marcas entrerrianas y el domingo 18 el de las santafesinas.



Capacitaciones

Además, durante las jornadas los y las seleccionadas y quién desee participar podrán acceder a instancias de formación y debate con el objetivo de tejer redes de distribución, exhibición y venta. Las capacitaciones se desarrollarán a las 9 y las 11 en la sala "Rubén Noble" del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, iniciando el viernes con los entrerrianos Moriana Abraham brindando herramientas bajo el título "Hacia una sustentabilidad local" y Jorge Moragues, conc quién se podrán intercambiar ideas en el marco de "Reflexiones sobre diseño e identidad".



El sábado los santafesinos Ignacio David Schvab y Lucila García Migueles desarrollarán las temáticas "El desafío de diseñar juegos móbiles" y "¿Cuánto cobro por diseñar indumentaria?", respectivamente. El domingo los cordobeses ofrecerán la posibilidad de capacitarse en "Como exportar mi Producto o Servicio" con Horacio Kraus y "Diseño, sustentabilidad y buenas prácticas" a cargo de Verónica Sordelli.