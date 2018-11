Instituto Becario entregará becas a estudiantes de zonas rurales

El Instituto Becario y el Consejo General de Educación pondrán en marcha un nuevo Programa de Becas Rurales que entrará en vigencia el ciclo lectivo 2019 y cuyo apoyo económico permitirá a los estudiantes continuar insertos en el sistema educativo.



El sistema continuará mejorando la eficiencia y transparencia en la inversión, garantizará la continuidad de los puestos de trabajo y dará un paso más en el ordenamiento general. Iniciará en 2019 con el mismo número de alumnos con que se cerrará el presente calendario educativo.



Equipos técnicos del Instituto Autárquico Becario Provincial y del Consejo General de Educación vienen avanzando en un manuscrito que dará vida al nuevo Sistema de Becas Rurales de Transporte, que dará continuidad a lo que se conoce actualmente como Transporte Escolar Rural.



Después de reuniones con prestadores del servicio, Directores Departamentales de Escuela y funcionarios provinciales, se conocieron detalles de la nueva propuesta para garantizar la escolaridad de más de 10.700 niños, para optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar el acceso a la educación en todo el territorio provincial.



Entre sus principales objetivos se destaca "apoyar económicamente a estudiantes de zonas rurales", que necesitan el acompañamiento del Estado, para seguir en el sistema educativo, otorgando una asignación mensual variable, dependiendo del trayecto a realizar, considerando la distancia entre el domicilio y la escuela. El Programa de Beca Rural es para estudiantes del nivel primario y secundario con residencia en dicha zona que concurran a escuelas rurales.



Habrá consideraciones especiales para situaciones como las Escuelas con orientación técnica o agrotécnica, que reciben alumnos de distintos puntos. De la misma manera, en localidades donde no existen vacantes. La Beca El programa de Beca Rural vigente comprenderá a partir del año 2019 a los estudiantes que se encuentran actualmente transportados bajo el sistema de Transporte Escolar Rural.



Los alumnos deberán cumplir con los requisitos establecidos para obtener el beneficio de forma automática. Deberá acreditar domicilio en zona rural y concurrir a un establecimiento educativo con asiento en zona rural.



Como todos los aspirantes a una beca provincial, los solicitantes tendrán que completar un formulario, el cual deberán presentar con toda la documentación requerida antes de la finalización del ciclo escolar 2018.



Los formularios nominados fueron enviados a cada Institución Educativa con los datos de cada alumno que al día de la fecha usa transporte escolar rural. Cada presentación será evaluada, tanto la situación académica como socioeconómica del grupo familiar. Dicha evaluación recibirá análisis similar al Programa de Beca Rural vigente.



Es importante recalcar que existirá un cupo de becas a otorgar en el Programa. También se realizarán controles para certificar que el beneficiado usa el medio de transporte escolar, con documentación rubricada por padres, autoridad educativa y servicio de transporte escolar. Las becas serán abonadas durante 9 meses desde el mes de marzo.



Este beneficio no será incompatible con otras becas del Instituto, como así tampoco de otros organismos educativos. Transparencia y ordenamiento El nuevo sistema permitirá que cada alumno tenga el beneficio que le permita asistir a su escuela. También concederá transparencia al beneficio otorgado por el Estado, brindando equidad e igualdad entre los beneficiarios.



Por otra parte, dará un ordenamiento en procesos administrativos dentro del Organismo; optimizando los recursos económicos, y logrando proyectar con mayor exactitud. Método de pago Una de las primeras consultas que surgieron en las diferentes reuniones con los prestadores del servicio fue el método de pago.



A partir de distintos análisis de factibilidad y de aportes realizados por los mismos transportistas, se trabaja para cerrar una opción que permitirá que el depósito se realice mediante una tarjeta del Banco de Entre Ríos que pertenecerá a la escuela. Esta tarjeta será administrada por los directores Departamentales de Escuelas, quienes abononarán a la correspondiente empresa de transporte lo que se acredita en concepto de becas.



Cabe señalar que dicha tarjeta no estará habilitada para la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos; y solo se permitirá el uso en el rubro transporte.