Concepción del Uruguay: Presentarán proyecto para regular tracción a sangre

En Concepción del Uruguay, los problemas generados en torno a los animales sueltos o en malas condiciones sanitarias han generado la intervención de agrupaciones de vecinos que se reunieron para buscar soluciones.



Los integrantes del grupo Ayuda Animal intentaron sumar su trabajo a los canales oficiales, pero no tuvieron suerte. Buscaron alternativas para ser escuchados en sus reclamos ante la necesidad de que se dé cumplimiento a diferentes ordenanzas o leyes de protección animal y socorriendo en más de una oportunidad a aquellos animales que son víctimas del abandono y los malos tratos. Proyecto de ordenanza Ayuda Animal es una agrupación de La Histórica, conformada por personas que se solidarizan con la suerte que viven los animales en riesgo y tratan, por sus medios, de encontrar tratamientos y conseguirles hogares.



En los últimos días, desde la agrupación se pusieron a trabajar en un proyecto de ordenanza que aborda y trata la tracción a sangre. Este trabajo es ofrecido a los bloques partidarios para que se lo presente en el Concejo Deliberante.



"Dadas las condiciones y la emergencia que existe, nos encargamos nosotras de elaborarlo y pedimos que se empiecen a cumplir las ordenanzas, leyes provinciales y nacionales", señalaron algunas de las mujeres que intervienen en Ayuda Animal.



En este sentido, señalaron que existe "una ordenanza bien clara desde 1998, donde se estipulan las multas por los infractores que dejan sus animales en la vía pública y el tránsito de tracción a sangre, entre otras cosas, pero no se aplica. No hay que inventar nada, solo hay que hacer cumplir la Ley. Nosotros tenemos a los animalitos en nuestros domicilios particulares, cuando en realidad el Estado debería tomar cartas en el asunto".



"Somos las protectoras la que sostenemos estas falencias del Estado, cuidando los animales en riesgo, haciéndolos atender muchas veces con nuestros propios recursos, realizando traslados en nuestros vehículos con nuestro combustible y pidiendo la ayuda a veterinarios particulares. Además debemos sufrir el maltrato de gente que se molesta cuando vamos a buscar animales para castrar, porque para ellos son horas impropias y también se molestan cuando llaman y quieren que vayamos de urgencias, sin tener en cuenta que o que hacemos lo hacemos por amor a los animales pero para muchos parecería que es nuestra obligación", expresaron. Tracción a sangre Sostuvieron, además, que es de "público conocimiento que venimos pidiendo apoyo municipal y lo único que se consigue es dilatar los tiempos. Encima el doctor Ricardo Vales, secretario de Gobierno municipal, les dio vía libre a los carreros porque 'se están ganando el pan', cosa que agrava aún más la situación. Situación que nos afecta a todos como ciudadanos incluidos los carreros. Queremos una sociedad más justa y ordenada", expresaron.



Además del problema que implica la utilización de los caballos para la tracción a sangre, la circulación de estos carros, o la circulación de jinetes por las calles, muchas veces menores de edad, ponen en riesgo a los demás. "Los que circulamos en auto o motos debemos respetar las reglas o somos sancionados. Existen reglas también para los que manejan carros o transitan a caballo, pero ellos no son controlados, por lo que es importante que todos estemos dentro de la Ley y eso está en la Ordenanza 4277, pero nadie hace respetar".



Por último, reclamaron: "También se contempla el maltrato o la prohibición de hacer trabajar yeguas preñadas, pero tampoco se atiende esto y son numerosos los casos".