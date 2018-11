Una nueva edición de la Feria Inclusiva cerró la Semana de la Integración

La Semana de la Integración

La Plaza Mansilla de Paraná fue escenario de la Feria Inclusiva El desafío de emprender, que por tercer año consecutivo reunió a emprendedores y escuelas de educación integral de toda la provincia en el marco de la Semana de la Integración que organiza el gobierno entrerriano.Durante la mañana de este viernes se pudieron apreciar en el histórico espacio ubicado frente a Casa de Gobierno, las producciones de distintos emprendedores y 20 escuelas de educaciòn integral de la provincia. Además, se hicieron entrega de distinciones a las obras realizadas por escuelas especiales de la provincia, que formarán parte del Calendario 2019 del gobierno provincial y Enersa.Cabe destacar que fueron 12 los trabajos seleccionados, uno para cada mes del año, pero en el Calendario podrán apreciarse la totalidad de las obras que participaron de la iniciativa y fueron evaluadas por un jurado integrado por miembros de las distintas dependencias que intervinieron.Las obras distinguidas fueron Incluime en tu mirada (Centro Laboral 455 de Federal); Explorando nuestro interior (EPEI 6 Mi Estrellita Guía de La Paz), De tu mano (EPEI 27 Elsa Ovando de Villaguay), Amanecer (EPEI 17 ARID; de Concordia), Collage (Instituto Secundario Maria Ward de Cerrito), Manchas emociones (EEI 2 Azahares de Concordia), Vos y yo (EPEI 12 de Larroque), Campo visual (EEI 7 Edit Fitzgeral de Paraná), Mundo mágico (EEI 19 Leon Martinelli de Gualeguay), El árbol de nuestras vidas (CEIT 1 de Paraná), Néctar de la vida (EEI 14 Ma. Montessori de Santa Elena) y Todos diferentes... volando hacia el mismo lugar (EEI 1 Concordia de Concordia).Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet, manifestó que "esta es una política del gobernador que comenzó tímidamente como una semana de la integración y ahora nos extendimos a un mes".En este sentido, agregó: "Hoy culmina con la conmemoración y la presentación oficial del calendario que está realizado por Enersa y gobernación, que presentan 12 obras, porque los chicos han realizado trabajos espectaculares que representan cada mes del año".Ávila resaltó que del certamen participaron todas las escuelas especiales e integrales de la provincia, con 71 obras presentadas, de las que se seleccionaron 12, aunque están todas en el calendario.Por último, dijo que "es hermoso ver la plaza Mansilla colmada de escuelas de educación integral de la provincia y otras instituciones y emprendedores, culminaron las actividades de la Semana de la Integración, con la realización de la Feria Inclusiva, el desafío de emprender y el reconocimiento a los artistas, estudiantes de escuelas de la Modalidad Educación Especial y otras de distintos niveles que trabajan por la inclusión; que participaron del concurso Mírame".En tanto, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, recorrió los stands de las escuelas felicitando y valorando las producciones que estuvieron expuestas al público.En este sentido, señaló que "para el CGE es sumamente valioso el trabajo articulado con otros organismo, acompañando las políticas públicas que fortalecen una cultura inclusiva no solo para nuestros estudiantes sino para la sociedad en general por lo cual celebramos estos espacios compartidos de producción, de arte, de cultura y que las escuelas muestren a la sociedad permanentemente sus realizaciones"."Es maravilloso ver las producciones de nuestros alumnos, que hicieron con tanto esfuerzo y dedicación y hoy están mostrando el trabajo que realizan junto a sus docentes", resaltó Landó, quien subrayó que "desde el CGE se apuesta fuertemente a la educación inclusiva, como política de estado, pensando en todos los estudiantes".Hicieron entrega de las distinciones la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce; la titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó; el asesor cultural itinerante, Roberto Romani; la representante de Enersa, Natalia Arroyo y la directora de educación especial del CGE. Viviana Rodríguez, entre otros funcionarios.Por otra parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, estuvo presente en la actividad, quien junto a la titular del Iprodi entregó los certificados a los estudiantes que finalizaron el segundo nivel del curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) que lleva adelante el instituto, promoviendo el aprendizaje y la inclusión.Al respecto, Stratta sostuvo: "Creemos en un Estado presente que iguala e incluye, es por eso que estamos desarrollando esta Feria inclusiva a través del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y diferentes organismos. Estamos dando estos pasos porque sabemos que en los contextos complejos es cuando tenemos que redoblar los esfuerzos para generar una provincia presente que considere las necesidades de estos espacios que conllevan muchísimos compromisos y desafíos".En este sentido, la funcionaria también señaló: "La inclusión real no es solamente diseñar programas y políticas, sino que además lleguen a los sujetos que lo necesitan". Por último, agregó: "Generar oportunidades es para nosotros una consigna permanente de gobierno, y acercarlo es una etapa fundamental".Las actividades de la Semana de la Integración tienen lugar en el marco de la políticas de inclusión que se desarrollan en la provincia, siguiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como así también las leyes nacionales Nº 26.378, Nº 27.044 y la ley provincial Nº 9.891.Este año, el tercero consecutivo en que se desarrolla la propuesta, tuvo lugar la puesta en escena de la obra La boda del siglo realizada por el grupo teatral Qué ves cuando me ves, como así también una actividad deportiva de primer nivel como fue la visita del seleccionado argentino de fútbol para ciegos Los Murciélagos; a Paraná.Además, el doctor Claudio Waisburg brindó charlas en Concordia, finalizando la iniciativa con la Feria Inclusiva en la Plaza Mansilla de la capital entrerriana.