Se realizará una gran colecta de sangre en el hospital de Gualeguaychú

El Hospital Centenario Gualeguaychú a través del Banco de Sangre realizará una campaña de donación voluntaria de sangre en el día nacional del donante.



Con el respaldo de la Dirección del nosocomio, la acción será este viernes 9 de 7 a 11, en Luis N. Palma 874 bajo el lema "donar sangre es donar vida" y permite salvar hasta cuatro personas en una misma donación.



Los requisitos son concurrir con DNI; ser mayor de 18 años; pesar más de 50 kilos; no haberse tatuado o colocado piercing en el último año; no estar embarazada o amamantando, ni en riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas.



Luis Castillo, responsable del Banco de Sangre del Hospital puntualizó que "siempre es una buena oportunidad remarcar que las campañas son cada día, las necesidades son diarias y los enfermos requieren sangre en forma permanente".

"Este viernes es sólo una forma de recordar la importancia de ser un donante voluntario, espontáneo y generosamente acercarse a donar sabiendo la potencialidad de salvar tres a cuatro vidas con un poco de amor, donar nos hace excelente al espíritu y al alma porque estamos contribuyendo con altruismo al otro", aseguró el doctor.



Desde el jardín

Castillo adelantó que se inicia también una campaña de concienciación en alumnos de jardín de infantes. "En la búsqueda de cien por ciento de donantes voluntarios y repetitivos para asegurar un stock adecuado para las urgencias, sabemos que eso requiere de un cambio cultural, que lleva muchos años, y por eso empezamos a trabajar con los niños. En este caso es el jardín Rojo y Negro, del Club Central Entrerriano que se sumará el 9N". Ese día los chicos van a conocer la institución, jugar y naturalizar la acción de donar, porque dentro de unos 12 o 15 años serán los futuros voluntarios.



La meta "es repetirlo con todos los jardines de la ciudad y los alumnos primarios para sembrar la conciencia de dar vida", remarcó Castillo y agregó que "permanentemente debemos recalcar que -en cualquier momento- podemos necesitar de una trasfusión, por eso, hay que crear una red de altruismo para pensar en el otro y en uno mismo".



Castillo destacó que el Banco de Sangre del Hospital Centenario funciona de lunes a viernes desde las 6 y las extracciones se realizan durante la mañana, de acuerdo al cupo diario. Pero aunque no se done se pueden registrar los datos en una lista de voluntarios para que todos puedan conocer este espacio de vida.

"Nuestra misión es difundir la labor que se hace en conjunto con la Dirección del Hospital. Desde el sector público contamos con una institución de excelencia y calidad disponible para toda la comunidad en forma gratuita", finalizó.