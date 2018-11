Buscan definir alianzas comerciales, científicas y tecnológicas en Salud

Referentes del sector público y privado trabajaron en las posibilidades de vinculación para el desarrollo científico y tecnológico en materia de salud. Universidades, empresas, emprendedores y diversas áreas del gobierno entrerriano conocieron y definieron las potencialides de la labor conjunta.Organizado por la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, el Encuentro Ciencia y Salud. Perspectivas y potencialidades del sector Salud de Entre Ríos se hizo en la Sala Antequeda de la ciudad de Paraná. Estuvo la secretaria de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, Lucrecia Escandón, y su par de Producción, Álvaro Gabás, entre otros referentes del gobierno provincial.Al respecto, Escandón precisó que "es una jornada que se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Producción desde abril. La idea inicial era realizar una ronda de tecnonegocios, pero cuando se relevó a más de 15 empresas del sector, se entendió que existía la necesidad de realizar previamente una jornada de vinculación tecnológica".Indicó que el objetivo es "acercar las propuestas del sector gubernamental, académico y las demandas del sector productivo vinculada a la salud en orden a poder generar sinergias y proyectos de crecimiento en conjunto para el desarrollo económico, social y productivo de la provincia".Escandón se refirió a las potencialidades del sector gubernamental al mencionar "las distintas políticas que se llevan adelante en materia de comercio exterior e interior, los proveedores que trabajan con el Ministerio de Salud con los servicios tecnológicos de las universidades y del sector empresarial. La idea es reflejarlo en la jornada para que todos aquellos que no se acercaron al gobierno provincial para trabajar en conjunto en esta políticas, puedan encontrar en este espacio una buena oportunidad".Por su parte, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, destacó el trabajo articulado que se lleva adelante en el gobierno provincial y aseguró que "es la forma necesaria para desarrollar un proyecto productivo a nivel provincial donde el sector público y privado tengan una sinergia en vistas de potenciar a Entre Ríos como un polo tecnológico, de innovación y de medicina o nanotecnología".Dijo además que entiende que "se están dando las condiciones y la visión estratégica que tiene el gobernador Gustavo Bordet en relación a que Entre Ríos sea una potencia en materia de medicina, biotecnología y ciencia relacionado con la medicina", acotó.Gabás coincidió con Escandón que "las universidades juegan un rol muy importante porque son los formadores de los recursos humanos, de la ciencia y la tecnología. Los países más desarrollados son los que más invierten en innovación, tecnología y ciencia. Entre Ríos está en ese horizonte y está embarcado en ese camino, y el gobernador Bordet insiste en la articulación entre las áreas de Modernización, Producción y Salud, como de todas las áreas, con la universidad y el sector privado", concluyó.En tanto, uno de los conferencistas, el doctor en Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director científico de la star up Inmunova S.A, Fernando Goldbaum, dijo reconocer "una potencialidad muy grande por la calidad de los recursos humanos y de las empresas que trabajan aquí. Tuve la oportunidad de visitar varias de ellas. Hay muchas empresas en el área de salud muy importantes en Entre Ríos".Consultado sobre los desafíos que debe enfrenta la labor articulado entre el sector privado y público en materia de ciencia y salud en Entre Ríos, el experto advirtió que "se está en un período complejo porque la financiación del sector público bajó mucho, y el principal desafío que tiene una provincia como Entre Ríos es tratar de captar parte de excedente la producción primaria porque tiene un potencial muy grande, y volcarla a la generación de productos con valor agregado y vinculándose con la formación de recursos humanos que tiene provincia"."Hay ejemplos en la provincia y por eso creemos que se puede entusiasmar a grupos, cooperativas y empresarios para que inviertan en aparatología médica y algunas otras cuestiones que surgirán. Entre Ríos tiene una potencialidad muy grande en emprendimientos, empresas y recursos humanos, y tiene que articularse como se está pensando desde el gobierno con el sector privado para concretar muchos emprendimientos que generen puestos de trabajo calificados, y retengan a la masa de pensantes en la provincia", manifestó.En su conferencia dio detalles de "un ejemplo de una empresa y mostrar un camino desde la ciencia hacia el desarrollo de un producto que espero sirva como ejemplo a seguir en el sentido de que se puede utilizar a la investigación básica para llegar a generar productos que tenga una salida comercial y generar ganancias, formación y puestos de trabajo importantes para el área científico y académica".En otro orden, el gerente general del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), Nahuel Tawata, sostuvo que "el centro trabaja en la docencia, la investigación y en lo asistencial, y queremos hacernos fuerte en cada uno de ellos. Si tenés un lugar en el que te vinculan con gente de los tres medios como es esta jornada, no podes no aprovechar. Más que todo para conocer las realidades de otros lugares y para que los demás conozcan la tuya", remarcó."Entiendo del potencial de Entre Ríos es que está haciendo un cambio generacional. Está bueno porque hay gente con mucha experiencia y gente que genera este tipo de espacio. Por ejemplo, esto es organizado por la secretaria de Modernización, Ciencia y Tecnología que está muy comprometida y entusiasmo. Es decir, hay gente con experiencia y ganas, y está bueno para hacer el recambio generacional", insistió.Por su parte, una de las referentes de la delegación Litoral de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), Pilmaiquen Rodríguez Vagaría, definió como "importante estos encuentros porque la medicina avanza a pasos agigantados y siempre va de la mano de la tecnología. Es necesario que vayan juntos avanzando para poder llegar a buenos resultados", acotó quien integra esta entidad gremial empresaria que representa al sector de diagnóstico y tratamiento médico a nivel nacional para todo lo que es ambulatorio.El encuentroA modo de antesala de lo que será una ronda de tecnonegocios en 2019, el encuentro de Ciencia y Salud. Perspectivas y potencialidades del sector Salud en Entre Ríos busca "instalar en la agenda la importancia de la vinculación, las potencialidades y oportunidades comerciales, el nivel de desarrollo científico y tecnológico", según versa el programa difundido.El evento tuvo la modalidad de networking e incluyó paneles temáticos en la participación de diversos actores, conferencistas especialistas que reflejen la relación ciencia, tecnología y salud