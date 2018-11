Gualeguaychú: Más de 9 mil usuarios ya cambiaron las monedas por la SUBE

Ya se establecieron 65 puntos de carga y 4 centros de atención en Gualeguaychú. Además, 18.800 personas tienen su tarjeta registrada para poder recuperar el saldo si la pierde y chequear sus movimientos y descuentos obtenidos.



Los usuarios podrán conseguir sus tarjetas sin límite de tiempo, pero el sistema pasará a ser único y obligatorio próximamente. La SUBE será necesaria para viajar en el transporte público de Gualeguaychú y también les servirá para viajar en Paraná, Buenos Aires y el resto de las localidades con SUBE del país.



El registro es un breve proceso que puede realizarse: de forma online en la web argentina.gob.ar/SUBE; desde la aplicación SUBE disponible de forma gratuita tanto para Android, como para iOS o; también, de forma presencial en un centro de atención.



Para los beneficiarios de la Tarifa Social Federal -beneficio que ya tienen más de 3,8 millones de argentinos en 37 localidades del país- el registro es obligatorio. Este subsidio es para jubilados y pensionados; ex combatientes de la guerra de Malvinas; personal de trabajo doméstico; Asignación Universal por Hijo; Asignación por embarazo; Progresar; Argentina Trabaja y Ellas Hacen; Monotributo social y pensiones no contributivas. Conseguir la SUBE Aquellos usuarios que todavía no cuenten con su tarjeta podrán conseguirla en los puntos SUBE distribuidos en la ciudad. La ubicación de los mismos se podrá conocer desde argentina.gob.ar/SUBE o desde la app SUBE.