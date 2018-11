Se abren las inscripciones para el cursado de carreras universitarias

Cómo realizar la inscripción

Horarios de atención en Sedes Ingresantes 2019



En la UCU



Desde este jueves 1º de noviembre se abre la inscripción para los ingresantes que deseen estudiar carreras de Nivel Superior en todas las sedes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).La UADER se integra al Sistema Educativo Nacional como institución pública Universitaria. La Facultad cuenta con 4 Sedes en la provincia: Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, una extensión áulica en Federación y propone 45 carreras universitarias entre las que se encuentran Profesorados, Licenciaturas, Tecnicaturas y Traductorados.El trámite de pre inscripción se inicia a través de la página de la Facultad www.fhaycs-uader.edu.ar , ingresando al banner Ingresantes 2019.Una vez allí acceder al Sistema SIU Guaraní mediante el enlace: http://preinscripcion.fhaycs-uader.edu.ar:8080/preinscripcion/?__o= Este será habilitado en el período que prevé el calendario académico para la pre-inscripción.Hay que completar un formulario online con los datos solicitados y una vez finalizado este paso, el sistema otorgará un turno para presentar la documentación completa del interesado.El lugar para presentar la documentación en cada Sede será informado próximamente.En la página institucional de la FHAyCS en el apartado « Ingresantes 2019 » se puede encontrar la Propuesta Académica, Planes de Estudios, documentación, un instructivo para realizar la inscripción on line, además de preguntas frecuentes, datos de contacto de Alumnado y otras informaciones de interés para los ingresantes.Desde este 1 de noviembre se habilita un formulario online para hacer la inscripción.Para inscribirte a cualquier carrera de la Facultad, en primera instancia deberás completar con tus datos personales el formulario. Luego debés imprimirlo para presentarlo con la documentación solicitada en la Sede de la Unidad Académica o Institución donde vas a cursar la carrera elegida.En el formulario impreso vas a encontrar el turno otorgado automáticamente (desde Internet) donde se especificará fecha, lugar y horario para la entrega de la documentación.Los turnos se asignan para evitar aglomeraciones, puesto que, en Sede Paraná, el ingreso es masivo.Después de haber completado los pasos anteriores, debés entregar la documentación. Tu inscripción se hace efectiva con la entrega de la documentación.Para la entrega de la documentación, debés respetar el turno asignado por el sistema y presentarla en la Sede correspondiente. Informaremos el lugar de recepción.Importante: La documentación debe presentarse de manera completa y debidamente autenticada. En caso contrario, debés presentar originales y copias. La documentación puede presentarla otra persona: el trámite no es personal.Escuela Normal «José María Torres», Urquiza y Corrientes, de lunes a viernes de 14:00 a 19:00 horas.Escuela de Artes Visuales «Profesor Roberto López Carnelli», Laprida 331, de lunes a viernes de 14:00 a 19:00 horas.Escuela de Música, Danza y Teatro «Profesor Constancio Carminio», Italia 61, lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas.Escuela Normal Rural «Almafuerte», Ruta Nacional Nº 12 km 23. La Picada, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.Escuela Normal Rural «Juan Bautista Alberdi», Oro Verde Altura del Km.10 ½ de la Ruta Provincial Nº 11, de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.Escuela «Celia Torrá» (Jordana 50): lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas.San Juan 1242 Escuela «Alfredo Villalba», de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.Extensión Áulica FederaciónLas Violetas 853, de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas.Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas en Entre Ríos 424. De 17:00 a 21:00 horas en Libertad 157 (Esquina 25 de mayo).Durante noviembre la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) realiza las inscripciones al ciclo lectivo 2019 en las diferentes sedes. Las mismas se extenderán hasta enero de 2019, con importantes descuentos en matrícula de inscripción. Este mes el descuento será del 15%.En el caso de sede central (Concepción del Uruguay) el trámite formal de inscripciones se deberá realizar en el Departamento de Comunicación Institucional (DCI) de la UCU- ubicado en calle 8 de Junio 522- de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.Los aspirantes deberán presentarse con los requisitos de inscripción completos, y podrán optar entre las carreras de Contador Público, Licenciaturas en Administración de Empresas y Economía, Abogacía, Arquitectura, Licenciatura en Diseño de Interiores, Profesorado Universitario en Educación Física, Licenciado en Periodismo, Profesorado de Enseñanza Superior, Ingeniería Agronómica, Medicina, Licenciatura en Nutrición, entre otras. Todas ellas con título de validez nacional, ofrecidas con alta calidad académica y rendimiento profesional.Los requisitos imprescindibles para efectuar la inscripción son: 1 fotocopia legalizada del título secundario, ó constancia de alumno regular, ó constancia de título en trámite; 2 fotocopias del DNI; 4 fotos a color 3 x 3; 1 fotocopia de la partida de nacimiento (no es necesario su legalización); y 1 constancia de CUIL. El pago de la matrícula se efectuará mediante débito automático en la Institución, ó previo depósito ó transferencia bancaria en la cuenta del Banco Santander Río a nombre de ASOCIACIÓN EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD, C/C - Suc.378 Nº 5479/3 - CBU: 0720378520000000547936.Luego se le solicitará al aspirante la presentación del comprobante de pago para efectuar el recibo correspondiente.Por mayor información: 03442-425606 interno 212 o info@ucu.edu.ar Centro Regional Rosario (CRR): lunes a jueves de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Viernes de 8 a 12 y de 18 a 20 horas. Tel.: 0341-4484430. informescrr@ucu.edu.ar Centro Regional del Río Paraná (CRRP): martes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 12:30 horas. Tel.: 0343- 4231547. crrp@ucu.edu.ar Centro Regional Gualeguaychú (CRG): lunes a viernes de 9 a 20 hs. Tel.: 03446- 426852. crg@ucu.edu.ar Extensión Aúlica Villaguay (EAV): lunes a viernes de 4 a 18 hs. Tel.: 03455- 423456. uav@ucu.edu.ar Extensión Aúlica Concordia (EAC): martes y miércoles de 9 a 12 hs. Viernes de 14 a 17 hs. Sábados de 8 a 17 hs. Tel.: 0345- 154062786. concordia@ucu.edu.ar Centro Regional Santa Fe (CRSF): lunes a viernes de 9 a 12, y de 17 a 21 horas. Tel.: 0342- 4525658. Informescrsf@ucu.edu.ar