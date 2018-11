Jubilados del Concejo Deliberante fueron homenajeados

El reconocimiento se llevó adelante en el Recinto de Sesiones del HCD y tuvo como finalidad destacar "la dedicación, esfuerzo permanente e incondicional vocación de servicio, en todos estos años para con el Honorable Concejo Deliberante de Paraná". Olga Lucrecia Gómez, María del Carmen Romero, Soledad Noemí Rodríguez, Patricia Schmidt, Américo del Castillo y Luis Oscar Cabilliolis, fueron los homenajeados.



"Me parece muy bueno que este final de la etapa laboral de todos ustedes en el Concejo Deliberante tenga un cierre con tanta calidez y cariño, y sean homenajeados como corresponde con tanta alegría, por haber sido y seguir siendo una parte importante de este lugar", manifestó la viceintendenta Josefina Etienot, presidenta del HCD paranaense, al dirigirse a quienes fueron distinguidos.



Palabras de los homenajeados



"A mí me genera sentimientos muy encontrados. Por una parte, es una etapa cumplida. Por el otro lado, se me hace difícil la despedida de mis compañeros", remarcó Patricia Schmidt.



En este marco, agregó: "Los quiero mucho a todos, he pasado momentos muy gratos, algunos no tanto, pero me llevo el cariño de todos ustedes, que es lo más importante para mí".



Por su parte, María del Carmen Romero dijo: "Agradezco a todos mis compañeros con quienes aprendí y viví muchas cosas"



Soledad Noemí Rodríguez también aprovechó para agradecer "por tantos años de compañerismo y de amistad" a quienes fueron sus compañeros hasta hace poco. "Gracias por todo lo que me han dado", concluyó.



Por último, Luis Oscar Cabilliolis expresó: "Quiero agradecer a toda esta familia, que son los empleados del Concejo Deliberante. No quiero dar nombres porque no quiero caer en el error de dejar alguien afuera, pero quiero decirles que los quiero mucho a todos".



Olga Lucrecia Gómez y Américo del Castillo no pudieron concurrir a la cita. Por tal motivo, se comunicó que se les hará llegar oportunamente el correspondiente recordatorio.



También participaron del acto el prosecretario del Concejo Deliberante de Paraná, Daniel Lendaro; la concejala Cristina Sosa y el concejal Luis Díaz; el defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Pablo Donadío; la secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand; personal del HCD, familiares y amigos de los homenajeados.



31 de octubre: "Día del Empleado Legislativo Municipal de Paraná"



En 2012 el Concejo Deliberante de Paraná formalizó, mediante el Decreto Nº 93, el 31 de Octubre como el "Día del Empleado Legislativo Municipal", en conmemoración del natalicio de Santos Domínguez y Benguria, primer presidente del Concejo Deliberante de la capital entrerriana.