Del 19 al 24 de noviembre será la Semana de los Derechos de la Niñez

Para esa semana, en el marco de un trabajo articulado entre áreas del gobierno, se desplegará una agenda de actividades de concientización en todo el territorio entrerriano.



En el encuentro estuvieron presentes Mariel Ávila, esposa del gobernador Gustavo Bordet, junto a la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; representantes de los ministerios de Gobierno; de Salud y de Desarrollo Social; del Instituto Provincial de Discapacidad; del Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev); del Consejo General de Educación; del Instituto Becario; de la Secretaría de Comunicación; y se seguirán sumando otras reparticiones en las próximas reuniones donde se definirá el cronograma de actividades.



Con el objetivo de poner en relieve todas las acciones que el gobierno provincial realiza en lo que atañe a los derechos de los niños, niñas y los adolescentes como una política de Estado, se prepara nuevamente una semana de actividades durante el mes de noviembre en todo el territorio provincial.



Al respecto, la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, explicó que "esto es continuidad de lo que se hizo el año pasado; una vez más la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia se realizará del 19 al 24 de noviembre, y es un trabajo articulado entre distintas áreas del gobierno provincial, siguiendo el criterio que indicó el gobernador Gustavo Bordet".



Agregó que "la idea es instalar en la sociedad entrerriana una reflexión respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y además de ser un trabajo articulado también será descentralizado en los 17 departamentos, con ejes en distintos días. Por ejemplo una jornada estará centrada en la Prevención del Abuso Sexual Infanto Juvenil; otro día será sobre Primera Infancia, el Maltrato Infantil; y otro sobre varias problemáticas que atañen a los adolescentes. Todo desde talleres, charlas, actividades deportivas y recreativas como mediación".



Articular políticas públicas



Por su parte, Mariel Ávila señaló que "me parece fundamental articular políticas públicas que sean claras y que tengan una continuidad. Para eso hay una planificación de trabajo; y luego una ejecución y una evaluación del mismo".



En ese marco, destacó la importancia de realizar "estas mesas de trabajo, de encuentro, de reflexión; y después el trabajo de campo. De nada sirve hacer todo este trabajo detrás de los escritorios, sino que hay que salir y estar en contacto con la sociedad".



Asimismo, consideró "un eje fundamental en estas mesas de reflexión la participación ciudadana; no tener miedo a denunciar, a marcar, a llamar; por eso estos encuentros, para que haya protocolos que se conozcan y como ciudadano saber qué responsabilidad tengo yo para cuidar a los niños, que es tan importante en la sociedad para que después sean hombres y mujeres de bien. Es importantísimo que tengan una niñez y una adolescencia feliz para poder generar una sociedad más saludable que me parece que hoy es lo que nos está faltando".



En tanto que el secretario de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social, Leonardo Centurión, dijo que "estamos articulando junto a todas las áreas de gobierno este trabajo de la Semana de la Niñez. Particularmente, en lo que hace a este ministerio, vamos a estar firmando el segundo convenio con Unicef el 23 de noviembre, en los ejes de políticas alimentarias, la inversión que se hace en niñez y adolescencia y el mapeo de donde el Estado está presente territorialmente en la provincia".



A su turno, la coordinadora de Políticas Transversales del CGE, Nora Clari, resaltó "la importancia de las mesas de trabajo en acciones concretas, planificadas en políticas públicas. En este caso, Educación tiene un lugar privilegiado para el trabajo preventivo, para el cuidado en las políticas de infancia, también ampliadas a las adolescencias y juventud, que abarca todo nuestro sistema educativo, sostenidas en el tiempo".



Por otro lado, Fernanda Stefoni, del equipo técnico del programa de Adolescencia del Ministerio de Salud, destacó que "el trabajo fuerte es cotidiano, en relación al cuidado y al reconocimiento de las necesidades y de los proceso de salud y enfermedad por los que pasa la población. Este es un momento vulnerable en donde hay cada vez más demanda, así que el trabajo es fuerte en relación a la infancia; y en el caso de la adolescencia es correr la mirada para ver a ésta como una etapa en donde se pueden desarrollar todas las potencialidades, fortaleciendo ese espacio y garantizando derechos".



Otros temas a abordar



La difusión de la Campaña Crianza sin Violencia, que se realiza en conjunto con Unicef; encuentros en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA); y capacitaciones sobre "Buenas prácticas en el abordaje de la violencia contra niñas, niños y adolescentes", que serán dictadas por Casacidn (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), también formarán parte de lo programado para esos días de noviembre.