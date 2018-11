La Escuela Agrotécnica "Antequeda" de La Paz recibió una sala de faena móvil

La Secretaria de Producción hizo entrega de una sala de faena móvil a la escuela Antequeda, en el marco de un programa que habilita a las escuelas agro técnicas a realizar faenas de pequeñas especies contando con el debido equipamiento.Dicho programa tiene fines no sólo didácticos y educativos, sino también en beneficio de toda la comunidad educativa: el poder resolver la problemática de la faena del pequeño productor que hoy no tiene acceso a las plantas frigoríficas de la provincia."Orgullosamente entregamos la primera sala de faena móvil para la escuela Agrotécnica Manuel Antequeda, del departamento La Paz. Esto permite que tenga la posibilidad de faenar, capacitar y educar a los alumnos. Pero además, reconocer el derecho que tienen los pequeños productores de zonas aledañas de acceder al servicio de faenamiento. Son pequeños pasos, pero grandes políticas", expresó el secretario de Producción, Álvaro Gabás, en el marco de la entrega de la herramienta a los directivos del establecimiento.La escuela Agrotécnica Antequeda es de doble turno y alberga en sus instalaciones a unos 80 alumnos de los 200 que concurren a la institución. Está ubicada en el departamento La Paz, a pocos kilómetros de la localidad de Bovril, y se encuentra a 25 kilómetros de la ruta 12 por camino de tierra.Entre los proyectos a desarrollar para la escuela, está el lograr el arraigo de las familias del lugar y que las mismas puedan encontrar su sustento, evitando así que los propios alumnos y sus familias emigren por no poder desarrollarse ni tener posibilidades de progreso.Cabe destacar que la provincia actualmente posee tres salas de faena móvil: una está ubicada en Villaguay, la otra en La Paz; y esta sala de faena, que estaba en la ciudad de Larroque, se trasladó a la escuela Antequeda.Las salas son propiedad de la Secretaría de Producción, que las otorga en comodato a cooperativas y ahora van a comenzar a entregarse a las escuelas agrotécnicas para que se puedan capacitar los alumnos en lo que es una faena limpia, buenas prácticas de manipulación de alimentos; como así también manejar un animal en una planta, con todas las medidas higiénicas, sanitarias y bromatológicas que hay que tener para la obtención de un alimento sano e inocuo.Estuvieron presentes también en la entrega, directivos del establecimiento, alumnos y funcionarios de la Secretaría de Producción.