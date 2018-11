Chajarí: Aseguran que faltan médicos para hacer guardias

Las guardias activas en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí son un problema, ya que son muy pocos los médicos que pueden estar 24 horas dentro del hospital. Una de las soluciones que se encontraron hasta el momento fue recibir profesionales de otros lugares, como Concordia, Mocoretá y Puiggari.



La directora de la institución, María Fernanda Lalosa, al referirse al tema dijo: "Las guardias son un tema gravísimo, dentro de los temas a resolver es uno de los más difíciles, porque los médicos no quieren hacer guardias por un montón de factores que cada uno de ellos te va diciendo cuando uno se las ofrece".



"Hay médicos que no aguantan estar 24 horas dentro de un hospital atendiendo gente, otros que no aguantan la crítica, otros que no quieren esa plata por todo el estrés que implica una guardia", agregó en diálogo con Chajarí al Día.



En el mismo sentido, explicó: "el Ministerio de Salud, cuando te contrata, no te obliga a hacer guardias, pero sí el médico tiene que venir a hacer consultorio, la guardia es solo si quiere. En nuestro hospital hay médicos que tienen el cargo de hacer guardias activas y la deben hacer. Es el mayor conflicto, donde tenemos que recibir urgencias y pacientes en forma permanente durante las 24 horas".



"En pasivas, continuó Lalosa, tenemos todos los servicios cubiertos siempre, puede faltar uno que otro pediatra, pero el mayor conflicto es con las activas, no todos los médicos quieren y por eso traemos de otros lugares".



"Estamos tratando de conseguir dos médicos por guardia por el caudal de pacientes, hay épocas del año que viene mucha gente, sobre todo en verano, me gusta que seamos dos para atender mejor, para que la gente no espere tanto, la idea es para brindar siempre una mejor atención" contó.



Para finalizar, dijo: "Las guardias entre días de semana se pagan entre 5200 y 5400 pesos y los fines de semana es el 20 por ciento más, llegaríamos a 6500 pesos aproximadamente por 24 horas, a los que viajan les pagamos el pasaje de colectivo".