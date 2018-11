Instituto de Ayuda Financiera a retirados militares entregó la escritura Nº 5000

Entregaron el crédito hipotecario número 5000 al Primer Teniente Pedro Nicolás Dagnino, oficial de la Fuerza Aérea. Fue durante una emotiva ceremonia encabezada por la secretaria de Gestión Presupuestaria y Control del Ministerio de Defensa, Graciela Susana Villata, y el presidente del Instituto de Ayuda Financiera Para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), Fabián Rogel.El acto, realizado en el Salón de Acuerdos del Directorio del Instituto, también contó con la participación del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tte Grl Bari del Valle Sosa; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Grl Div Claudio Ernesto Pasqualini; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, VL José Luis Villán y el Subdirector General de Material de la Fuerza Aérea, Brig Reinaldo Dante Cocco.Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, Rogel felicitó al Teniente Dagnino y subrayó la importancia de que el Instituto pueda brindar soluciones habitacionales a través de sus diferentes líneas de créditos hipotecarios. "Para nosotros, este crédito número 5000 marca un hito interesante en los 71 años de historia del IAF. Fue decisión del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y también del Ministro de Defensa, Oscar Aguad, que está totalmente compenetrado en la necesidad de dar soluciones habitacionales al personal de las Fuerzas Armadas. Esta vivienda que estamos entregando -para fin de año esta escritura número 5000 será superada ampliamente- es histórica porque representa no sólo una cuestión habitacional, sino también un cuidadoso proceso de inversión", afirmó Rogel.A su turno, Villata felicitó al Directorio por el trabajo hecho en estos casi tres años de gestión y destacó el esfuerzo realizado para "lograr la sustentabilidad y la capitalización" del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, aseguró que los tres pilares del Gobierno Nacional y también anhelos del Ministro Aguad son el blanqueo de haberes, la ampliación del sistema de salud y el acceso a la vivienda propia. "Poder dar soluciones habitacionales -aseguró- es para nosotros prioritario. Algo importantísimo que, sin la ayuda y el esfuerzo de este Instituto, sería imposible viabilizar. Como recién se dijo aquí, el CHA es el mejor crédito que hay en el mercado porque una vez que uno accede, se actualiza de acuerdo con la política salarial. Esto protege al beneficiario y no involucra más del 40% de su haber. Entonces, eso brinda tranquilidad, no solamente al Instituto para que el sistema siga funcionando, sino también para que el beneficiario pueda asumir el compromiso".Por su parte, el Teniente General Del Valle Sosa mostró su satisfacción por la política impulsada desde el IAF para brindar créditos hipotecarios a bajo costo. "Soy plenamente consciente de lo que eso significa: mi primera vivienda la compré con un préstamo del Instituto. Si vamos a los números y vemos que hay alrededor de 50 mil oficiales y suboficiales en las Fuerzas Armadas, 5000 créditos representan al 10% del personal en actividad. Es un número muy importante. Por eso hoy es un día histórico, un hito que nos muestra que en este tema vamos por el camino adecuado", aseguró.Luego de los discursos y de la entrega formal de la escritura, Dagnino recibió una medalla y una bandera argentina conmemorativa de manos de tres miembros del Directorio del IAF: el Brig Guillermo Dellepiane, el Grl Div Gustavo Lux y el CL Ricardo Cavillioti.Según se informó a través de un comunicado, desde diciembre de 2015, y en base a las proyecciones para diciembre de 2018, las diferentes líneas de crédito del IAF habrán brindado un total de 5250 soluciones habitacionales, con una inversión aproximada de 6.600 millones de pesos. El plan CHA, en particular, se convirtió en la principal alternativa del personal militar para acceder a lo que para muchos es un verdadero sueño: la casa propia.Entre las autoridades presentes en el acto también estuvieron los directores del IAF Dr. Alfredo Avelín y CPN Alejandro Katz; el rector de la Universidad Nacional de la Defensa, Dr. Gonzalo Álvarez; el Presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida, Grl Brig Daniel Manuel Reimundes; el Director Ejecutivo del IAF, MG Aldo Vriccela Ricci; el Presidente de la Fundación de Apoyo al IAF, Grl Div Carlos Antonio Esteves; integrantes de la Comisión Fiscalizadora, de la Auditoría Interna, gerentes, subgerentes y personal del Instituto.