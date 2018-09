Con una feria científica, finaliza la Semana de la Ciencia y la Tecnología

Con la feria científica que se hará este viernes en la plaza Mansilla, en Paraná, la provincia concluye la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Será de 15 a 19, y habrá actividades para toda la familia. Un planetario móvil, juegos, experimentos, teatro y música son algunas de las propuestas.



A través de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, el gobierno provincial tendrá una agenda intensa de actividades culturales y de divulgación científica que involucrará a clubes de ciencia, emprendedores, universidades e institutos tecnológicos, además de una emisión en vivo por FM 100.3 de la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.



Feria Científica

La feria será el viernes 7 de septiembre en plaza Mansilla (frente a Casa Gris) , de 15 a 19 horas, y cuenta con la participación de las universidades públicas de Entre Ríos (Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), de institutos tecnológicos, del gobierno provincial y de la sociedad civil a través de los clubes de ciencia de la provincia y de emprendedores.



Las actividades estarán destinadas al público en general: juegos, música, teatro, actividades científicas para experimentar y aprender sobre las diferentes disciplinas que abordan las instituciones que estarán presentes en los stands y sobre el escenario, como las obras de teatro "No es magia, es Ciencia" y el "Librotorio del profesor Boris". A su vez, Puerto Ciencia presentará una propuesta especial y habrá un planetario móvil.



Algunas de las actividades que habrá durante la feria:

-Planetario móvil "Carl Sagan"

-Magos científicos - La Moringa

-Obra de teatro "El librotorio del profesor Boris"

-Puerto Ciencia (muestra Itinerante y estructura geodésica)

-Impresora 3D

-Juegos de Electrónica y de Química

-Tecnología para la salud

-Fotografía pericial

-Prototipos elaborados con tecnología Arduino para experimentar

-Animales del pasado en Entre Ríos

-Estudio de animación audiovisual y taller en vivo de Stop Motion

-Actividades artísticas (pintura y dibujo en atril)



La feria será transmitida en vivo por Radio UNER 100.3, que estará realizando una cobertura desde la plaza y entrevistando a los desarrolladores tecnológicos, docentes e investigadores.



Puerto Ciencia: democratizar el saber

Sobre la actividad, la directora del Museo Puerto Ciencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Celina Bratovich, adelantó que "el lunes se hará la apertura nacional del Programa Semana de la Ciencia en el museo" e indicó que, "articuladamente con la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología se está trabajando el programa los Científicos van a la escuela, la realización de talleres en el museo y el viernes con juegos y un show en la Feria Científica".



Respecto a los talleres, Bratovich detalló que "se harán el miércoles 5 de septiembre con chicos de distintas escuelas de la ciudad de Paraná" y dijo que "serán de óptica, de conceptos de física y de diversos temas, además de conocer el museo".



En tanto, el viernes en la Plaza Mansilla "se llevarán propuestas en la que el público en general y las escuelas puedan participar en los diversos talleres y la muestra itinerante del museo. Además, de una actividad que concluye en la fabricación de un geodésica de cuatro metros de diámetro en donde luego se hará un show de acrobacia", adelantó.



Bratovich aseguró que "es una buena oportunidad porque uno puede mostrar lo que se hace. Son 15 días de muchas actividades y de cosas distintas. Es un momento complicado y hay un esfuerzo muy importante tanto de la provincia como de la universidad para poder llevar adelante este tipo de acciones que democratizan el conocimiento científico", comentó.



Otra forma de aprender

Otra de las actividades previstas en la Feria Científica en la presentación de la obra de teatro "El librotorio del profesor Boris". Uno de los integrantes, Ezequiel Caridad, adelantó que "es un espectáculo que hace un cruce entre la ciencia y la literatura. A través de un juego que incluye un científico y su ayudante en un laboratorio, y a partir de allí se genera una trama en la que se muestra cómo se puede despertar la imaginación a través de cuentos e inventar cosas nuevas".



"La importancia de estos espacios es que a través del arte, lo lúdico y el teatro los conceptos que se transmiten son apropiados de otra manera. Es otra forma de aprender y no es la forma tradicional que se suele tener en un aula. Es una actividad más distendida porque aprenden riéndose", remarcó el artista. Caridad dijo por último que "el arte es una herramienta fundamental para la educación porque a través de estos espacios no sólo se está aprendiendo, sino también se están formando espectadores que en el futuro probablemente consuman cultura en todas sus ramas. Es interesante que sean espectadores y en un espacio en el que puedan intercambiar opiniones y formarse como críticos de lo que observan y lo que les llega", concluyó.



La obra es a partir del texto del mendocino Sergio Martínez, y está dirigida por Rubén Clavenzani. Además de Caridad, actúa Paula Righelato.



Por su parte, "No es magia, es ciencia", es un espectáculo para todas las edades, donde el principal objetivo es aprender ciencia de manera didáctica y divertida. En esta ocasión los científicos Juan, Sebas y su extraño ayudante Ruben, llevan a descubrir en este show, las leyes de física y química.



"No es Magia, es Ciencia", está compuesto por dos elencos de tres actores cada uno, de los cuales dos son científicos. Ellos podrán responder, luego de las funciones, cualquier inquietud que el público pueda tener. Se trata de un show que estuvo presentándose en Tecnópolis, Salta, Jujuy, Rosario, Antofagasta, Santiago de Chile, Valparaíso, y otros lugares.



Planetario Móvil "Carl Sagan"

Otra de las atracciones que tendrá la Feria Científica en la Plaza Mansilla, será el Planetario Móvil Carl Sagan, el cual invita a tener una "una experiencia inmersiva, novedosa y diferente en la que puedan realmente encontrarse con todos los misterios y los secretos que tiene nuestro universo". El responsable de esta iniciativa que suele visitar escuelas de toda la provincia, Luis Trumper, detalló que "es un domo inflable que tiene en el interior un proyector digital que simula el cielo estrellado, con sus constelaciones, las posiciones de los planetas y con los movimientos de los astros. Se puede proyectar básicamente cualquier cosa relacionada con la astronomía y con cualquier otra disciplina científicas. La imagen es totalmente envolvente al ser de 360 grados".



En ese sentido, Trumper brindó algunos detalles a modo de adelanto. "De pronto se puede atravesar el cinturón de asteroides, los anillos de Saturno, descender en un cráter en la luna, asistir al big bang o al origen del universo o viajar por el interior del cuerpo humano", precisó respecto a la experiencia que podrán acceder chicos y grandes el próximo 7 de septiembre en la Feria de la Ciencia que la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología organizará en la Plaza Mansilla, en Paraná, en el marco de la Semana de la Ciencia.



"Tendrán contacto con un planetario moderno fijo, con la única diferencia que este tiene la capacidad de ser transportado. El planetario es como una plataforma de audios y videos muy avanzada. El planetario enseña y entretiene a la vez. Es un espectáculo hermoso que despierta la imaginación, sobre todo de los chicos que son interesados por los fenómenos del cielo", concluyó.



Registro provincial de clubes de ciencia

El Registro provincial de clubes de ciencia se creó para generar una base de datos que permita conocer cuáles son los clubes de ciencia que están activos en Entre Ríos, con el objetivo de establecer un vínculo desde el Estado con cada uno de ellos. A su vez, el Registro es una herramienta que permite conectar a los clubes entre ellos, conocer las temáticas que trabajan y cuáles son sus actividades. Esta información permite coordinar actividades con la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología y el Consejo General de Educación. Por esa razón es fundamental que cada club de ciencia de la provincia forme parte del registro, manteniendo sus datos actualizados.



En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología el gobierno de Entre Ríos invita a los clubes de ciencia a registrarse a fines de conformar la Red Provincial de Clubes de Ciencia.