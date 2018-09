Bomberos de Victoria pudieron retirar de Aduana su autobomba holandesa

Esta semana y luego de varios meses, arribó al cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Victoria la autobomba usada que fue adquirida por la institución en Roterdam (Holanda), bajo las normas de una ley que fue modificada por el gobierno mientras la unidad se hallaba en tránsito.Vale recordar que en mayo de este año la autobomba había llegado a la aduana de Zárate pero Bomberos no la podían retirar por tratarse de un modelo más antiguo que el permitido por la nueva ley.La norma que regula la antigüedad de las autobombas que pueden circular en nuestro país fue actualizada con posterioridad a octubre de 2017 cuando el Cuartel Victoria adquirió esta unidad. La ley no había sido actualizada en varios años y permitía ingresar ese tipo de rodados con 22 años de uso (1996). La que fue adquirida en Holanda es modelo 1997 y mientras era embarcada en el país de origen, en la Argentina se producía esta actualización permitiendo como máximo 15 años de antigüedad (2003). Eso dificultó el retiro de Aduana y requirió una medida de excepción, que salió esta semana.Finalmente y luego de ese imponderable, la autobomba llegó a la ciudad de las Siete Colinas y fue exhibida con alegría y orgullo en cuartel y empezará a prestar servicio una vez que los bomberos hayan recibido la capacitación adecuada para su utilización."Hoy no es un día cualquiera. Es un día especial, uno que sin lugar a dudas quedará en la historia de nuestro Cuartel y de nuestra querida Victoria", expresaron los Bomberos a través de la página de Facebook que posee la entidad.