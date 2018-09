Hasenkamp: Comenzó el IV Simposio Internacional de Esculturas

Los participantes

El acto contó con la presencia de los artistas de raigambre internacional que trabajarán sus obras en madera y chatarra de metal durante los días de la muestra.En representación del gobernador Bordet, su esposa Mariel Ávila participó en la ceremonia de inauguración del simposio que presidió el intendente local, Juan Carlos Kloss, y que contó también con la presencia de la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard; del director general de Gestión Cultural, Germán Gómez; del director del Museo Casa de Gobierno, Carlos Cicognini, y de la secretaria de Cultura del municipio, Hilda Bianchi, entre otras autoridades.Detrás del Salón Cultural del municipio, emplazado en el ex ferrocarril, se desarrolla durante 10 días este evento que prevé la realización de esculturas de hasta tres metros, trabajadas en chatarra de metal y madera, que luego pasarán a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad. Cuenta con el apoyo del municipio local y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)."Por razones de agenda el gobernador hoy no puede estar presente pero seguramente lo estará en la culminación del simposio para ver las obras terminadas", dijo Mariel Ávila y luego destacó "el trabajo interdisciplinario de todas las áreas de gobierno porque tiene que ver con la cultura de los pueblos y el intercambio de conocimientos".Luego agradeció la participación en este 4º simposio y les dio la bienvenida a los escultores al país y a la provincia. "Vamos a estar en contacto durante estos 10 días de trabajo para ver el resultado del arte", señaló la esposa del gobernador, quien finalmente mencionó que alumnos de escuelas primarias y secundarias de esta ciudad podrán observar los trabajos y tomar contacto con los escultores.Por su parte, Cicognini destacó que el simposio de esculturas surgió cuando el gobernador Bordet era intendente de Concordia "para contar con un patrimonio enriquecido por distintas culturas y de paso era despertar vocaciones en los jóvenes y niños de las escuelas que lo visitaban y charlaban con los escultores. Esto no es un gasto, es una inversión porque enriquecemos el patrimonio de nuestra provincia, enriquecemos a los ciudadanos que viven en Hasenkamp. Se puede ver cómo la materia prima se va transformando en obras de arte que después se expondrán en espacios públicos para rescatarlos y mantenerlos vivos".A su turno, el intendente agradeció que se haya elegido a su ciudad para el 4º simposio y lo consideró "un honor" y un premio porque desde hace 13 años ininterrumpidamente se realiza un encuentro de escultores."Nuestro pueblo es chiquito pero de corazón grande y esperemos que podamos cubrirle las expectativas con las que han venido", acotó, al tiempo que agradeció las presencias de Mariel Ávila, Carolina Gaillard y Carlos Cicognini y destacó el trabajo de la Secretaría de Cultura municipal que colaboró con la organización del simposio."Culturalmente somos un pueblo rico. Así como este evento tenemos muchos otros que datan de 25, 30, 40 años y eso demuestra que no es solamente del funcionario que le toca estar en el momento", dijo Kloss, quien finalmente destacó la importancia de las esculturas para la ciudad.Por su parte, la secretaria de Cultura de Hasenkamp, Hilda Bianchi, precisó que, en el marco del simposio, "está previsto un festival de rock, con entrada libre y gratuita, en el que participarán tres bandas. Una de Chajarí, de María Grande y otra de Hasenkamp", detalló.En tanto, el domingo 9 de septiembre, junto con la tecnicatura de Desarrollo Social, habrá una feria de artesanos locales y de otras localidades, y el viernes 14 de septiembre se organizó un patio de comidas típicas y tradicionales de nuestro pueblo. "También se invitará a una cervecería artesanal que tenemos en nuestra localidad para que promocione sus productos. La idea es hacer de día y de noche eventos para acompañar al simposio", concluyó.Por su parte, uno de los escultores, Andrés Figueroa Flores, de Chile, indicó que "es la segunda vez que participo en este simposio, ya que lo hice en la primera edición en Seguí". Adelantó que la obra que tiene pensado desarrollar "tiene que ver con lo urbano, con las cosas que se pueden emplazar en las ciudades para que la gente la disfrute, y en este caso como esta localidad tiene muchas esculturas, que se sienta la necesidad de disfrutar de esas cosas".En tanto, Patricia Soneville, de Bélgica, afirmó que "me gusta venir a este simposio y compartir con los otros escultores y toda la gente que trabaja en él. Ya participé en Entre Ríos, primero en Concordia y también en Colón, y me han dejado muy buena impresión, por eso regresé a participar en este simposio en particular".Durante el acto, se hizo entrega de un aporte del gobierno provincial a la escuela Nº 47, para un viaje que realizan en el marco de un programa de aula móvil por el cual trasladan los chicos a distintas provincias Argentinas; en esta oportunidad es para un viaje a la región del NOA.En el encuentro cultural participan los siguientes escultores: Patricia Sonville (Bélgica), Orlando Rodríguez Bonilla (Ecuador), Andrés Figueroa Flores (Chile), Pablo Jarret Pereyra (Chile), Sasho Sazdovski (Macedonia), José Carlos Cabello Millán (España) y los argentinos Alberto Bonus (Gualeguaychú), Anahí Villarruel (Nogoyá), Fabián Rucco (Rosario) y Adrián Carnevale (Hasenkamp).Uno de los objetivos principales del gobierno provincial en la organización de este evento es la proyección de los artistas entrerrianos, como así también enriquecer el patrimonio cultural de las ciudades donde se realice, además de mostrar al público el trabajo en vivo de los escultores en sus respectivos stands.Los simposios se iniciaron en Concordia durante la intendencia de Gustavo Bordet, quien al asumir la gobernación resolvió replicar esa exitosa experiencia en distintas ciudades entrerrianas. En 2016 se hizo en Seguí, en 2017 en Nogoyá y en Colón, y este año se realiza el cuarto en Hasenkamp.En esta oportunidad, al evento se invitaron a escultores del país, de América del Sur y de Europa. Esto permite extender las posibilidades de nuestros artistas de exponer en otros lugares gracias a la reciprocidad que estas actividades generan.