Rehabilitarán un tramo de la ex ruta 26 en Colón con fondos provinciales

La Provincia informó que invertirá unos 36 millones de pesos en la rehabilitación de la ex ruta provincial 26 en el departamento Colón. Los trabajos se extenderán desde la autovía ruta nacional 14 hasta el puente sobre arroyo El Doctor.



Según se indicó, la obra mejorará la comunicación de la localidad de San José con otros centros urbanos como Villa Elisa.



El acto de apertura de las propuestas económicas se llevará a cabo el 2 de octubre a las 11 en la sede de la Casa del Bicentenario de San José, sita en calle San Martin 1171, del Departamento Colón. El presupuesto oficial ronda los 36 millones de pesos. El plazo de ejecución es de ocho meses.



De acuerdo al parte del gobierno provincial, dicho tramo es de vital importancia para la zona, porque presenta un tráfico cada vez mayor (circulan alrededor de 14.000 vehículos diarios) y su urbanización crece constantemente, lo que va a permitir una mejor comunicación entre las distintas localidades con otros centros urbanos.



La actividad económica gira alrededor de la producción avícola, apícola y hortícola. La producción agrícola es compartida con espacios de ganadería para manufacturación de productos lácteos realizada por pequeños y medianos productores.



Además, las tareas brindarán una mayor seguridad vial y también colaborará en la parte turística, ya que el departamento se destaca por sus playas, sus actividades náuticas, complejos termales, la fiesta de la artesanía, entre otros.



Detalles de la obra



La ex Ruta Provincial 26 se extiende desde El Empalme (distribuidor) con la autovía Ruta Nacional 14, hasta la ciudad de Colón. El tramo a intervenir tiene una longitud aproximada de 3.670 metros comprendidos entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el puente sobre Arroyo El Doctor.



La opción a llevar a cabo en el camino involucra la fisuración del pavimento existente, en todo su espesor (aproximadamente 24 cm), tendiendo a una distribución de pequeños bloques resultantes, sobre los cuales se dispone un estabilizado granular y finalizando con una capa de rodamiento de material bituminoso. Estos trabajos se deben realizar por sectores, de media calzada, para no alterar considerablemente el tránsito.