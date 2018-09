Milo Lockett expondrá sus cuadros sobre la niñez en Paraná

Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más conocidos de Argentina, célebre por sus obras que se relacionan con la niñez, llenas de colores y muchas formas. Eso hace de sus cuadros inmediatamente reconocibles y además crea vínculos con los niños.



Diversos cuadros del artista se expondrán en el Museo Casa de Gobierno (ingreso por calle México). El público podrá visitar la muestra de lunes a viernes, de 9 a 16; y sábados y domingo, de 17 a 19.30, y divertirse con los dibujos que invitan a jugar a niños y adultos.



El artista define sus obras muy emparentadas con los niños: "Hay muchos chicos que simpatizan con mi obra. Se sienten referenciados por la imagen, un imaginario distinto al de otros artistas. De alguna manera se sienten parte. Me suele pasar que se me acerca algún chico y me dice 'yo dibujo mejor que vos', y eso para mí es una cosa maravillosa".