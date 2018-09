Alumbrado público: Gualeguaychú ahorra $200 mil por mes por el cambio a LED

A mediados de febrero pasado, el Municipio informó que durante este año, mediante el programa "Gualeguaychú LED", se iba a comenzar con el reemplazo de casi la mitad de las luminarias de la ciudad por luces LED. La iniciativa promueve el recambio de luminarias del alumbrado público para mejorar la seguridad de los espacios públicos y la imagen urbana, pero al mismo tiempo apunta a reducir el consumo de energía, ya que se trata de una tecnología con mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.En concreto, el programa transformará 5.000 de las 12.000 luminarias públicas a esta tecnología, y desde la puesta en marcha del mismo ya son 2.000 las que funcionan con LED. Y los efectos de esta misma ya se comienzan a sentir: el ahorro económico para el Municipio que implica el cambio hecho hasta el momento es de unos 200 mil pesos por mes; y en consecuencia, cuando las 5.000 luminarias funcionen con este sistema equivaldrá al medio millón de pesos mensual."La tecnología LED consume entre un 40% y un 60% menos de energía. Pero además tiene una mayor calidad lumínica que hace resaltar el espacio público iluminado durante la noche, lo que implica una mayor seguridad para los vecinos por su rendimiento y calidad lumínica, y tiene una elevada vida útil: duran un promedio de 50 mil horas (más de 5 años y medio utilizándola las 24 horas) con rendimiento lumínico dentro del 80%, más del doble de horas que las lámparas de sodio", informó a ElDía el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García, quién inmediatamente después recalcó un detalle no menor: "La tecnología LED tiene prácticamente un mantenimiento cero, una alta resistencia a los impactos, las vibraciones y las cargas mecánicas".Gualeguaychú es la ciudad de la provincia que más luminaria LED adquirió a través de la compra masiva que realiza el gobierno provincial para todos los municipios que hayan decidido sumarse a esta iniciativa."Una ciudad más y mejor iluminada es una ciudad más segura. Se instalarán luminarias en diversos barrios y accesos de la ciudad, significará una disminución de aproximadamente un 56% en el consumo eléctrico", había informado el subsecretario de Obras y Servicios Públicos Daniel Buenahora cuando se lanzó Gualeguaychú LED.Además, la utilización de este tipo de iluminación ha tenido un efecto beneficioso para el ambiente: la llaman ecológica porque no utiliza mercurio o gases que producen efecto invernadero e incrementan el calentamiento global. Y son fácilmente reciclables al terminar su vida útil debido a que están hechas con aluminio, plástico y vidrio, todos materiales fácilmente separables."El tipo de luminaria que compro el municipio es de altísima calidad, y lo último en tecnología lumínica: lo que se está colocando realmente es de vanguardia, tanto que por ejemplo el controlador de cada luminaria es programable para que tome diferentes intensidades en diferentes horarios si fuese necesario", amplió el Secretario de Obras y Servicios Públicos ante. "El tipo de luz que emite es también novedoso: nosotros conocíamos hasta ahora el tipo de luz fría y cálida, pero esta luz ?si bien el ojo la capta como blanca? se denomina neutra, por lo que realza aún más los colores. Y otra de las ventajas que tiene la tonalidad neutra es que conlleva una muy baja concentración de bichos", remarcó.El Municipio planea haber finalizado con el recambio de las 5.000 luminarias a fines del año que viene, y será entonces cuando se comenzará a sentir de manera completa la optimización de los recursos que implica esta inversión. En otras palabras, una vez que los 5.000 puntos lumínicos adopten este sistema, el ahorro llegará al medio millón de pesos (tomando de referencia los valores actuales del mercado).Finalmente, el cambio a la tecnología LED no sólo se dará en las luces de las calles y los espacios públicos, sino también en las instituciones públicas de la ciudad: la semana pasada estuvo en la ciudad el secretario de Energía provincial Jorge González, quien tras una recorrida por el Hospital Centenario y Bicentenario dispuso que se haga una inversión de este tipo para cambiar la tecnología lumínica del centro de salud por el sistema LED.