Iluminación pública: Chajarí comprará 300 nuevas luces led para la ciudad

La compra se hará mediante Licitación N°019/2018, tiene un presupuesto oficial estimado de $2.700.000 y abre el 19 de septiembre a las 9.

El Artículo Nº 1 del Decreto Nº 603/2018 del Departamento Ejecutivo dice: Llámase a Licitación Pública destinada a la adquisición de 300 artefactos para iluminación pública con tecnología led, debiendo indicarse los datos que se mencionan en el Pliego de Condiciones Particulares, que serán destinadas al reemplazo de lámparas SAP de 250W; conforme a nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, indicaron en un comunicado enviado a este medio.



Asimismo, dentro en el Pliego de las Condiciones Particulares, se indica que los oferentes deberán especificar en detalle el producto ofrecido, básicamente en: funciones, accesorios, materiales, y todo otro elemento de importancia para evaluar la calidad del producto. Del mismo modo, la oferta deberá ir acompañada de folletería.



En cuanto al presupuesto, deberá ser presentado, en un sobre cerrado, por duplicado con la propuesta, señalando la oferta en forma clara y específica, sin enmiendas ni tachaduras, con precios expresados en números y letras, firmado y sellado por el titular o responsable del comercio, el que no será abierto si no se cumpliese los 3 puntos anteriores.

En este sentido, las enmiendas y raspaduras tendrán que estar debidamente salvadas por el oferente.

El pliego, por su parte, tiene un valor de $2.700. Además, cabe agregar que la adjudicación se hará a la propuesta más conveniente a los intereses de la Municipalidad; reservándose el derecho de rechazar las ofertas, sin que ello dé lugar a reclamos o indemnizaciones algunas. Luminarias led en la ciudad Chajarí cuenta con un total de entre 4.000 y 5.000 luminarias. En cuanto a esto, el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Ing. Luis Bognanno, expresó que la importancia de esta compra es que, efectivamente, "el Gobierno apunta a que el gasto energético sea menor en la ciudad". Además, comentó que las mismas van a ser distribuidas en distintos puntos de la ciudad "beneficiando a toda la comunidad de Chajarí".

En este sentido, hay que decir que el recambio de luminarias en nuestra ciudad es paulatino y apunta a mejorar la iluminación, el rendimiento energético y a bajar costos. Del mismo modo, el objetivo de la colocación de luces led es, sobre todo, ahorrar energía eléctrica, debido a que éstas últimas son extremadamente eficientes y permiten ahorros. Además, poseen más vida útil y duran como mínimo el doble o incluso más que una lámpara de vapor de sodio, que son las que se utilizan actualmente. Aunque sus lámparas led son más caras, son más eficientes, más duraderas, contienen reencendido instantáneo, regulación del flujo, no parpadean, poseen mejor rendimiento cromático y no contienen mercurio. ¿Dónde están colocadas? En calle Sarmiento, entre Av. Belgrano y Sargento Cabral, se colocaron 7, en Av. Belgrano entre Av. 9 de Julio y Av. 1º de Mayo se reemplazaron un total de 36, en Urquiza entre Av. 9 de Julio y Sarmiento y por Sarmiento entre Urquiza y Sargento Cabral, se colocaron 64, 28 en Av. Alem entre Av. 9 de Julio e Hipólito Irigoyen, 24 son las que se pusieron en Av. 25 de Mayo entre Av. 9 de Julio e Hipólito Irigoyen, 14 en Av. 9 de Julio entre las vías del Ferrocarril y Domingo Baloni, 42 en Av. Belgrano entre Av. 9 de Julio y Concordia, 2 frente al Colegio San José, 42 en Av. Alem entre 1º de Mayo y Av. 9 de Julio, 40 en Av. 9 de Julio entre Domingo Baloni y Alem. Del mismo modo, se han colocado 20 lámparas led en Avenida Hipólito Irigoyen desde Sarmiento a Avenida Siburu, y 50 en Avenida Siburu desde Avenida 1º de Mayo a Avenida 9 de Julio. Además, se instalaron por calle Córdoba hasta Avenida Alem. También, se colocaron nuevos artefactos con tecnología Led que iluminan la senda peatonal que une el barrio Eva Perón con la Avenida Belgrano.