Dos escuelas rurales denuncian que el agua no es potable para el consumo

La escuela rural Esteban Piacenza en Costa Uruguay Norte y la Nº 26 en la zona del Gualeyán, no cuentan con agua potable en sus instalaciones, y deben recurrir a los bidones de agua mineral. El profesor Héctor De la Fuente, titular de la Dirección Departamental de Escuelas se refirió al problema. También habló de la infraestructura de otros establecimientos educativos.



Desde hace un tiempo la Escuela Piacenza, establecimiento donde se dio inicio al ciclo lectivo, se abastece de agua mineral, tanto para consumo personal como para la cocina y la higiene, dado que el agua del pozo que está en el lugar no se puede utilizar.



De la Fuente señaló que los directivos de las escuelas mencionadas trabajaron con personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad en una serie de análisis, dando como resultado que "el agua no es apta para el consumo".



Dijo que en el caso de la escuela de la zona rural Costa Uruguay Norte "tiene un pozo de 40 metros, del cual se extrajo una cantidad importante de agua, pero no ha habido variantes".



Destacó que se "hicieron nuevos análisis y los mismos indican, aunque en un menor grado, que el agua continua no siendo potable". Dijo que se está estudiando, con especialistas en el tema, cómo resolver el problema". Se habla de "purificadores en tanque, también la utilización de pastillas de cloro". Opinó que "hacer otro pozo sería inútil, dado que si no es apta en uno de 40 metros, no lo es en ninguno". Por el momento, se está "comprando bidones de agua con los que se abastece a los 125 alumnos, cuerpo de docentes y personal del establecimiento".



En lo que refiere a la escuela 26 de nivel medio que comparte edificio con la con la 91 Pedro Jurado, en la zona del Gualeyán indicó que "está aguardando el costo de cañerías y otros implementos para realizar los trabajos necesarios para un nuevo pozo de agua". Destacó que la Municipalidad está trabajando con la "dirección de Educación Popular y Obras Sanitarias", para solucionar el inconveniente que también "afecta al destacamento policial pegado al edificio escolar".



En la Escuela 7 de Sarandí, se realizaron trabajos de "desratización que estuvieron a cargo de la tarea", aunque "normalmente esa tarea lo llevan a cabo directivos de los establecimientos".



Destacó que el "problema con los roedores fue solucionado hace dos semanas".



Reparaciones



El funcionario destacó que "permanentemente estamos recorriendo edificios escolares para constatar el estado de los mismos". Dijo que visitó la Leopoldo Herrera, porque se ha "registrado un hundimiento en el piso del medio del patio del jardín, por lo que se presume que en el lugar pudo haber existido un pozo, quedando esa parte anulada".



Por otra parte, en la Soldado Mosto trabajamos para "hacer una serie de mejoras y reformas en la zona de sanitarios". Finalmente indicó que en la Pablo Haedo se "solucionó el problema del desborde de efluentes en los baños y se hicieron reparaciones en las instalaciones eléctricas ". Indicó que se está a la espera de la "partida necesaria para encarar una obra de ampliación sumamente necesaria".



El paro del 4 y el 5 de septiembre



El directivo reconoció que se "vive un momento de alta complejidad", pero entiende que "no hay que cortar el diálogo", y si el "gobierno provincial hizo una convocatoria es porque tiene la intencionalidad de avanzar en la búsqueda de soluciones".



Es así que entiende que existe un apresuramiento de "parte de los gremios", porque "está clara la intencionalidad del gobierno de buscar soluciones al problema salarial". (El Día)