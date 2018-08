Capacitan a policías y judiciales que investigan delitos informáticos

Hasta el viernes, más de 200 agentes policiales y judiciales asisten a una capacitación sobre Informática y Electrónica Forense, que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", en Paraná.



"Se capacita sobre el uso de tecnologías en la comisión de delitos y cómo hacer para que las pericias sean cada vez más rápidas y de mejor calidad, para que lleguen a nuestros jueces y fiscales a fin de colaborar con las investigaciones con real conocimiento", confirmó a Elonce TV, la ministra de Gobierno, Rosario Romero.



Durante la capacitación, se abordan temáticas tales como cyber-crimen, estafas, el acoso sexual a menores en la red, denominado grooming, y cuestiones relacionadas a la informática forense, entre otras.



En la oportunidad, la ministra Romero destacó la evolución del personal policial en torno al esclarecimiento de este tipo de delitos.



"No hay delito que se investigue, que esté fuera del área de la utilización de las tecnologías", remarcó, al tiempo que ejemplificó: "Para investigar un homicidio, se realiza el cruce de llamadas, la situación de determinado dispositivo celular en un área de la ciudad".



"No es solo cyber-acoso o cyber-bullying, sino que en los delitos en general, hay que estar atentos a cómo nos valemos de las tecnologías para investigar la comisión de los delitos", argumentó.



Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, bregó por, "preparar a nuestro personal para la intervención de estos casos, a fin de avanzar en investigaciones fructíferas".



En tanto que el director de Instituto Policiales, Sergio Rebolloso, advirtió que, "los entornos digitales no tienen fronteras".



"No se habla de territorio", comentó, y en esa línea instó a los padres a "tomar conciencia sobre lo que se sube a la red".



"Si se publican imágenes de criaturas, pueden llegar a ser mal utilizadas por delincuentes con alguna connotación sexual", alertó. Fue por eso que recomendó, "prestar atención a lo que hacen nuestros hijos con las redes sociales y los contenidos digitales a los que acceden". (Elonce)